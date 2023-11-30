Üniversitelilere Narko-Gençlik eğitimi

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Trakya Üniversitesi öğrencilerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi ve ‘Narko Gençlik’ projesi anlatıldı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi öğrencilerine, bağımlılıkla mücadele konusunda eğitim verildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinden Narkorehber Hakan Yılmaz, öğrencilerin sorularını da cevapladı.

Fakültenin Fizik-Kimya Bölümü eğitim binasında gerçekleştirilen eğitimde; narkotik suçlarla mücadelenin önemi, madde bağımlılığı etkileri, narkotik maddeler, uyuşturucu satılan yerler ile kullanılan mekanlar, uyuşturucu suçlarında yasal durum, UYUMA ve KADES uygulaması hakkında bilgi verildi.

"Bağımlılıklarla mücadelenin önemini anlatıyoruz"

Gerçekleştirilen eğitimle ilgili açıklamada bulunan Trakya Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Türker Tüküç, Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde çeşitli akademik birimlerde öğrencilere ve personele erişerek bağımlılıklarla mücadelenin önemini anlattıklarını söyledi.

Emniyet yetkilisinin öğrencilere enteraktif bir eğitim verdiğini belirten Tüküç, Cumhurbaşkanlığı’nın tüm ülke genelinde yürüttüğü bağımlılıklarla mücadele projesinin küçük bir kısmının narkotik olduğunu aktardı.

Kumar, alkol, tütün ve teknoloji bağımlılığı gibi her türlü bağımlılıkla mücadelede öğrencileri bilgilendirdiklerini ifade eden Tüküç, mesajla, maillerle ya da görsel afişlerle ve yine etkinliklerle farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.