Üniversitelilerin mezuniyet sevinci

Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı.

Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulundan mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Balkan Kongre Merkezinde düzenlenen törene Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin, il müdürleri, okul müdürleri, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ve Trakya Üniversitesi tanıtım filminin izlenmesinin ardından başlayan törende mezun öğrenciler adına konuşan okul birincisi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı öğrencisi Simge Kurtulmuş, birbirinden güzel duygular eşliğinde gururlu bir şekilde okullarına veda ettiklerini ifade ederek, hayatlarının her alanında yanlarında olan ailelere ve saçtıkları ışıkla her daim yollarını aydınlatan akademisyenlere teşekkür etti.

Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler, emeği geçenlere teşekkür ederek, “Üniversitemizin en köklü meslek yüksekokulu olarak temel hedefimiz, eğitimin bu önemini göz önünde tutarak, öğrencilerimize meslek derslerinin başarılı bir şekilde öğretilmesinin yanı sıra kendini bulma yolunda öncülük etmek, insanca davranış, sosyal gelişim, öğrenme ve hayata anlam katma konusunda onları yetiştirmektir" dedi.

Ailelere ve öğrencilere seslenen Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler, "Çocuklarınız bizim için kutsal bir emanet oldu. Biz onları, hem sizin emanetiniz hem de milletimizin emaneti olarak kabul ettik. Bugün öğrencilerimizi, sizlere veriyoruz. Yani bir anlamda emaneti asıl sahibine teslim ediyoruz. Bu emanet, bundan böyle, başta siz aileleri olmak üzere, ülkemiz ve milletimiz için durmadan, yorulmadan çalışacak ve bizlere gurur duyacağımız anlar yaşatacaktır. Bundan sonra bizler de onların başarısıyla heyecanlanacak ve onların başarısıyla onur duyacağız. Gençler; bu uzun hayat yolculuğunuzun bundan sonrasında, yani bugünde sonra, hayat geminizin kaptanı olarak yol alacaksınız. Bu uzun yolculuğunuzun her anında, sevgi, saygı, sorumluluk, samimiyet, sadakat, sorgulamak ve gayretle çalışmak rehberiniz olsun" ifadelerini kullandı.

Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, mezuniyet gururunun yaşamasında en büyük payın öğrenci, aile ve öğretim elemanlarının olduğunu söyledi. Prof. Dr. Zafer, "Sevgili Hocalarım; öğrencilerimizin, yenilikçi fikirlerle nitelikli ve donanımlı bireyler olarak geleceğe hazırlanmalarında göstermiş olduğunuz çaba ve emeklerden dolayı sizleri tebrik ederim. Tüm vaktinizi, gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için verirken, onların gönül dünyalarını da zenginleştirmeyi ihmal etmediniz. Emekleri unutmamak, unutturmamak da bizlerin en önemli görevi. Emeğinize, yüreğinize sağlık değerli Hocalarım. Kıymetli veliler; gözünüzün nuru, yüreğinizin parçası evlatlarınız bugün mezun oluyorlar. Evlatlarınızı çok büyük fedakârlık ve emeklerle bugünlere getirdiniz. Onlarla ne kadar gurur duysanız azdır. Bugün onların olduğu kadar sizin de gününüz. Bu gurur sizlerin" diye konuştu.

Mezuniyet törenine, bir video mesaj ile katılan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise öğrencilerin Trakya Üniversitesinden donanımlı bireyler olarak mezun olduklarını vurgulayarak, hayatta başarılar diledi.

Törende açılış konuşmalarının ardından 2022-2023 eğitim-öğretim yılında dereceye giren öğrencilere plaketleri ve mezun olan öğrencilere belgelerinin verildi. Mezuniyet töreni, meslek andının okunması ve öğrencilerin mezuniyet coşkularını hep birlikte keplerini havaya atarak kutlamaları ile sona erdi.