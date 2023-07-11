Üniversiteye hazırlık için 'canlı rehberlik'

Türk Telekom iştiraki ve teknoloji şirketi Sebit’in yapay zekâ destekli üniversiteye hazırlık ürünü Raunt’ta “Canlı Rehberlik” uygulaması başladı. Bu kapsamda eğitim profesyonellerinin, uzman psikolog ve psikolojik danışmanların yönlendirmeleriyle; öğrencilere sınav kaygılarını yönetmede ve doğru tercihler yapmada destek olunması hedefleniyor.

Türk Telekom iştiraki ve Türkiye’nin önde gelen eğitim teknolojileri şirketlerinden Sebit’in yapay zekâ destekli üniversiteye hazırlık ürünü Raunt, öğrencilerin üniversiteye hazırlık süreçlerine verdiği katkılarına devam ediyor. Raunt, üniversite hazırlık sürecindeki öğrenciler için sunduğu yüz binlerce soru, onlarca kitap ve deneme sınavıyla birlikte sınav kaygısının yönetilebilmesi, gerçekçi hedeflerin belirlenebilmesi ve gelecekle ilgili doğru kararların alınabilmesi için “Canlı Rehberlik” uygulamasını hayata geçirdi. Verilen bilgiye göre; alanında uzman tecrübeli psikolog ve psikolojik danışmanlar ile öğrencileri buluşturan bu hizmetle, üniversite adaylarının aklındaki sorulara cevap bulabilmeleri hedefleniyor.

Akıllı yönlendirmeler yapan yapay zekâ teknolojisiyle, öğrencilerin alanlarına ve hedeflerine yönelik çalışma planı hazırlanan Raunt’ta yeni dönemde farklı konularda da öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor. YKS’ye hazırlanan öğrenciler için birçok hizmet sunan uygulamada hayata geçirilen “Canlı Rehberlik” uygulamasıyla öğrenciler, uzman psikolojik danışmanlardan ve psikologlardan rehberlik desteği alabilecekler.