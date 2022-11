Üniversiteye hazırlıkta yapay zeka dönemi

TAKİP ET

Türk Telekom iştiraki ve Türkiye’nin önde gelen eğitim teknolojileri şirketlerinden biri olan Sebit, üniversiteye hazırlık ürünü Raunt’la öğrencilere yapay zekâ teknolojileriyle desteklenmiş bir eğitim olanağı sunuyor.

Eğitim teknolojileri şirketi Sebit, geliştirdiği eğitim çözümleriyle milyonlarca öğrencinin yaşamına değer katmayı sürdürüyor. Şirket, yapay zekâ destekli üniversiteye hazırlık ürünü Raunt’la adayların üniversiteye hazırlık sürecini başından sonuna kadar kişiselleştirilmiş bir çalışma programıyla destekliyor.

Hedefe yönelik özel çalışma planı

Raunt, yapay zekâ teknolojisiyle öğrencilerin hedeflerine yönelik kişiselleştirilmiş bir çalışma planı hazırlıyor. Öğrenciler, Raunt’un akıllı yönlendirmeleriyle hangi konuyu, ne kadar derinlikte çalışması gerektiğine hâkim olurken Raunt Akıllı Öneri Sistemi sayesinde eksik konularını; sunulan testler, konu anlatımları ve önerilerle tamamlıyor. Konulardaki kritik eksiklerini tamamlayan öğrenciler için çalışma planı da deneme sınavı sonuçlarına göre sürekli güncelleniyor.

“Her adımda öğrenciyi destekliyoruz”

Sebit Genel Müdürü Salih Çil, Raunt’la ilgili yaptığı değerlendirmede, “Eğitim ve teknolojiyi bütünleştirdiğimiz çalışmalarımızla Türkiye’de eğitim alanında öncü bir rol üstleniyoruz. Pandemi sürecinde özellikle uzaktan eğitimin yaygınlaşmasıyla birlikte eğitim sektörünün dinamikleri de değişmeye başladı. Sebit olarak 34 yıllık teknoloji birikimimizle geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerimizle öğrencilerimizi üniversite hedeflerine ulaştırıyoruz. Türkiye’nin ilk kişiselleştirilmiş üniversiteye hazırlık çözümü Raunt’la yapay zekâ teknolojisinin sunduğu imkânları faydaya dönüştürüyoruz. Günümüzde ihtiyaç duyulan eğitim yaklaşımlarını benimseyerek Raunt’u her yıl yeni içerikler ve özelliklerle geliştiriyoruz. Üniversiteli olma yolunda yanında olduğumuz öğrencilerimizin hedeflerine ulaşmalarında onları her adımlarında destekleyerek ihtiyaç duydukları her şeyi bir arada sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Üç farklı çalışma stratejisi

Yapılan açıklamaya göre Raunt, öğrencilere üç farklı çalışma stratejisi sunarak bir konuda çok iyilerse ‘Sorulara Yüklen’, zorlandıkları yerler varsa ‘Eksiklerini Gider’, yetersiz oldukları konularda ise ‘Sıfırdan Çalış’ seçenekleriyle hedef odaklı çalışmaya yönlendiriyor.

350 binden fazla soru, 50’den fazla kitap ve 15 YKS Denemesi

1000 saatten fazla ders anlatım videosu, tamamı çözümlü 350 bin soru, YKS ile benzer nitelikte ve Türkiye sıralamasını gösteren 15 YKS deneme sınavı, platformla entegre Türkiye’nin üniversiteye hazırlıkta en güçlü test yayıncılarının hazırladığı 50’den fazla soru bankası ve konu anlatımlı kitaptan oluşan basılı yayınlar, önceki yıllarda çıkmış ÖSYM sorularıyla öğrenci farklı bir kaynak arayışına girmeden ihtiyacı olan her şeye Raunt’tan ulaşabiliyor. Raunt, ayrıca eksik analizi ve detaylı performans raporlarıyla öğrenciyi her çözdüğü soruda değerlendirerek onun hayalindeki üniversite ve bölümü kazanmasını hedefliyor.