Üniversiteyi okudu, baba ocağına dönüp sürü sahibi oldu

22 yaşındaki Furkan Aşık, mimarlık bölümünü okuduktan sonra hayvancılık yapmak için baba ocağı Balıkesir’in Dursunbey ilçesine geri döndü. ’Kendi işimi yapmak istiyorum’ diyen Furkan, 10 kuzu ile başladığı hayvancılık macerasında 40 başlık bir sürüye ulaştı. Kulağındaki küpeler nedeniyle ’Küpeli Çoban’ olarak tanınan genç, hayvancılıkta para kazanmamanın imkansız olduğunu belirterek, hayvancılığa girdiğine pişman olmadığını söyledi.

Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı Sağırlar köyünde yaşayan 22 yaşındaki Furkan Aşık, girişimcilik hikayesi ile dikkat çekiyor. Üniversitede mimarlık bölümünü okuduktan sonra kendi işini yapmak isteyen genç, baba ocağı Sağırlar köyüne dönerek hayvancılığa başladı. Yaklaşık 1 yıl önce 10 kuzu ile başladığı hayvancılık macerasında genç girişimci bugün 40 başlık bir sürüye ulaştı. Aşık’ın en yakın arkadaşı ise babası Hüseyin ve Akbaş cinsi köpeği Kral. Kendine özgü tarzı ve taktığı küpeler nedeniyle Dursunbey’de ’Küpeli Çoban’ olarak tanınan genç girişimci, İHA muhabirine girişimcilik hikayesini anlattı. Hayvancılığın çocukluk hayali olduğunu anlatan Furkan Aşık, "15 yaşındayken de aklımda hayvancılık vardı. Ailem istemiyordu bu işi yapmamı. Benim kararlı olmam dolayısıyla ailem de bir yerden sonra bana destek vermeye başladı. Liseyi Dursunbey’de okuduktan sonra Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümünü okuyup bitirdim. Okul sonrası ailemle konuştum ve köyümüze dönerek hayvancılık yapmaya başladım" dedi.

"Hayvancılıkta zarar etmek zor"

Şu an dışarıdan veterinerlik okuduğunu söyleyen Aşık, "Ben bir mesai içinde saatli çalışmaktansa, kendi işimi yapmak istedim. Başkasının emrinde olmak istemedim. Hayvanları da çok seven birisiyim. Doğayı seviyorum, hayvanları yetiştirmeyi, bir şeyler katmayı çok seviyorum. Geldiğimiz noktada da şu an 40 başlık bir sürüm var. Herkes bana işin getirisini soruyor. Bence getirisi güzel, kar bırakan bir iş hayvancılık. Bazı insanlar kar edemediklerini söylüyor. Ben böyle düşünmüyorum. Belki de ben çok pozitif bakıyorum ama şu anki rakamlarla zarar etmek zor" dedi.

"Veterinerlik en yüksek gider"

Hayvancılık sektörünün sorunlarını da dile getiren Furkan Aşık, "Hayvancılık yapıyoruz ve en yüksek giderimiz veteriner masrafımız. Mesela hayvanların doğum zamanlarında ücretsiz veterinerlik desteği devletimiz verebilir. Ben kırsal mahallede yaşıyorum ve bizim köyümüz merkeze 40 kilometre civarında. Veteriner çağırırken korkuyorum, çünkü çok masraflı oluyor. Yine SGK primleri yüksek tutuyor" dedi.

En yakın arkadaşları babası Hüseyin ve köpeği Kral

Aşık, kendisine ’Küpeli Çoban’ denildiğini ifade ederek, "Üniversiteyi bitirip köye döndüğümde saçlarım oldukça uzundu, küpelerim vardı. İnsanlar beni çok yadırgadı. Zamanla alıştılar, köyde de ’Küpeli Çoban’ diye bir lakabım oldu" şeklinde konuştu.

Furkan Aşık’ın babası Hüseyin Aşık ise, "Üniversiteye gitti, köye bir geldi saçlar uzun, kadın saçı gibi olmuş. Kulaklarında da küpe vardı. İlk önce bir tedirgin oldum, bu çocuk nasıl yapacak buralarda diye. Ama fazla tınmadım (takmadım). Ama oğluma da niye böyle yaptın demedim. Bir gün kestirir dedim. Hayvancılık yapacağım dedi, bize de destek olmak düşer" dedi.