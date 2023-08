Ünlü AVM Metavers'de

Türkiye’nin en prestijli projelerinden 42 Maslak, Animoca Brands’in bir alt kuruluşu olan merkeziyetsiz sanal oyun dünyası The Sandbox ile meta evrenine ilk adımını atıyor.

The Sandbox ve 42 Maslak’ın bu birlikteliği çerçevesinde 42 Maslak’ın şık atmosferi ve seçkin mekanları 2024 yılının ikinci çeyreğinden itibaren The Sandbox metavarse’de kendine yer bulacak ve böylece 42 Maslak, geleceğin dünyası olarak gösterilen meta evreninde de çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 42 Maslak’ın The Sandbox üzerinden yayınlayacağı etkileşimi yüksek oyunlaştırılmış metaverse deneyimi, gastronomi, sanat, eğlence ve alışveriş tutkunlarının beğenisine sunulacak. Ayrıca The Sandbox’ta 42 Maslak’a özel projeler hayata geçmeye devam edecek.

Ödüllere doymayan 42 Maslak’ın, The Sandbox ile bu ekosisteme dahil olan tüm fark oluşturanlar için "buluşma noktası” olması hedefleniyor. 42 Maslak projesini hayata geçiren Bay İnşaat’ın Yönetim Kurulu Üyesi Erol Özmandıracı, bu iş birliği çerçevesinde The Sandbox Kurucu Ortağı Sebastian Borget ve The Sandbox Türkiye Ülke Müdürü Arslan Kiran ile bir araya gelerek detayları görüştü.

“Yeni ve heyecan verici bir süreç”

İmzaların atılmasının ardından konuşma yapan Bay İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Erol Özmandıracı, 42 Maslak’ın The Sandbox Metaverse alanına giren ilk alışveriş merkezlerinden biri olduğunu belirterek, “Kentsel bir sanat eseri olan 42 Maslak, geleceğin dünyasına hazır. The Sandbox ile sanal bir temsil oluşturarak özel etkinlikler sunacağız, ziyaretçilerimize metaverse ekosistemi içerisinde çeşitli faydalar sağlayacağız. Bizim için yeni ve heyecan verici bir süreç. The Sandbox ekibiyle iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Türkiye’yi Metaverse’e taşımaya devam edeceğiz”

The Sandbox’ın COO’su ve Kurucu Ortağı Sebastien Borget ise, “The Sandbox olarak metaverse’te büyüyen varlığımızı 42 Maslak gibi prestijli bir projeyle güçlendiriyor. Bu iş birliğinden memnuniyet ve heyecan duyuyoruz” şeklinde konuştu.

The Sandbox Ülke Müdürü Arslan Kiran da, “Kasım 2022’de Türkiye’de ‘Geleceğe İz Bırak’ başlıklı bir etkinlik yapmış, iş ortaklıklarımızı artıracağımızı duyurmuştuk. 42 Maslak gibi dev bir projenin metaverse’e adım atması bizim için çok önemlidir. Türkiye pazarına Haziran 2022’de giriş yapan The Sandbox Türkiye’yi metaverse’e taşımaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

The Sandbox Hakkında

Animoca Brands’in bir yan kuruluşu olan The Sandbox, Warner Music Group, Ubisoft, The Rabbids, Cut the Rope, Tony Hawk, Gucci Vault, The Walking Dead, Invincible, Snoop Dogg, Adidas, Deadmau5, Steve Aoki, SM Entertainment, Şirinler, Care Bears ve Atari gibi büyük markalarla ortaklık kurarak son zamanlarda sanal emlak talebindeki artışı körükleyen merkeziyetsiz sanal dünyalardan biridir. Mobil cihazlarda 40 milyondan fazla küresel kurulumu olan mevcut The Sandbox IP’sini temel alan The Sandbox metaverse, oyunculara ve içerik oluşturuculara sürükleyici 3D dünyalar ve oyun deneyimleri oluşturmak ve oluşturduklarını güvenli bir şekilde depolamak, ticaret yapmak ve bunlardan para kazanmak için merkeziyetsiz ve sezgisel bir platform sunuyor. Daha fazla bilgi için www.sandbox.game adresinden ulaşılabilir ve Twitter, Medium ve Discord’daki düzenli güncellemeleri takip edilebilir.