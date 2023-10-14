Ünlü Balıkçı Kenan Balcı'dan tavsiye: 'Zayıflamanın ilacı balıkta'

Gürpınar eski Belediye Başkanı Velittin Küçük Balıkçı Kenan’ı ziyaret etti. Sezonun açılmasının ardından denizlerde balığın bol çıktığını belirten usta balıkçı Kenan Balcı, “Hastalığın, zayıflamanın, sağlıklı yaşamın sırrı balıktan geçiyor” dedi.

Gürpınar eski Belediye Başkanı Velittin Küçük bölgede esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Ünlü balıkçı Kenan Balcı’yı ziyaret eden Küçük balık konusunda da tavsiyelerde bulundu. Balığın hayatında büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Küçük, “Haftada en az iki-üç kez balık yiyorum. Özellik ve hamsiyi tavsiye ediyorum. Uzun ve sağlıklı yaşaman sırrı balıktan geçiyor. Vatandaşlarımıza önerim fırsat buldukça balık tüketsinler” dedi.

Küçük’e ziyaretinden dolayı teşekkür eden İstanbul’un ünlü balıkçısı Balıkçı Kenan, “Başkanımız sezonun açılmasının ardından bizleri ziyaret etti. Balık yedi. Tavsiyelerde bulundu. Bizde her zaman altını çiziyoruz. Balık, anne sütünden sonra yıpranan dokuları onaran tek besin kaynağı balıktır. Büyük, küçük herkese tavsiyemiz haftada en az iki kere balık tüketsinler. İçinde katkı maddesi yok. Büyüklerin kan dolaşımını hızlandırıyor. Küçüklerin kemiklerini güçlendiriyor” ifadesini kullandı.

Zayıflamak İçin Balık Yiyin

Balığın sindirim sistemini de güçlendirdiğini belirten Balıkçı Kenan Balcı, “Zayıflamak isteyenler balığı tercih etsinler. Balık sindirimi kolay. Vücuttaki yağları eritiyor. Kasları güçlendiriyor. Diyet listesine girebilecek en güzel gıdalardan birisi balıktır. Balık çeşidi de bol. Bir gün tava, bir gün ızgara, bir gün tavada yapabilirler” dedi.

Fiyatlarda düşüş sürecek

Balık fiyatlarında düşüşün de süreceğini belirten Balıkçı Kenan Balcı, “Yaklaşık bir buçuk ay önce sezon açıldı. Fiyatlar sezon açıldığından beri düşmeye başladı. Hava sıcaklıkları balıkları da etkiledi. Ama artık sıcaklıklar düşmeye başladı. Buda balıkların daha çok çıkmasına neden olacak. Soğuk havada balıklar yüzeye çıkar. Fiyatların önümüzdeki günlerde daha da aşağı ineceğini bekliyoruz” diye konuştu.