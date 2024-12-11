Ünlü çikolata markasının şefi İstanbul'da damakları tatlandıracak

GODIVA’nın dünyadaki üç şefinden biri olan Ilse Wilmots, İstanbul’daki GODIVA CAFE’lerde çikolata severlerle buluşuyor.

Dünyanın önde gelen premium çikolata markası GODIVA, çikolata tutkunlarını bir araya getiriyor. GODIVA’nın dünyadaki üç şefinden biri olan Şef Ilse Wilmots, 11- 13 Aralık tarihlerinde saat 13.30- 17.00 saatleri arasında İstinye Park, Emaar AVM ve son olarak Zorlu Center GODIVA CAFE’de sıra dışı ve sürpriz lezzetlerini ziyaretçilere sunuyor. Bugün, ziyaretçiler İstinye Park Alışveriş Merkez’inde dünyaca ünlü GODIVA şefi Ilse Wilmots ile buluşuyor. Çikolata tutkunları, 12- 13 Aralık tarihlerinde de Emaar Alışveriş Merkezi ve Zorlu Center’da eşsiz tarifleri deneyimlemeye ve lezzetlerin yapım aşamalarına şahit olmaya devam edecek. Lezzetli ve klasik GODIVA reçetelerine ek olarak tahinli ve Türk kahveli çikolata gibi lokal lezzetlerin de deneyimlenebildiği bu etkinlikte ziyaretçiler sıra dışı ve sürpriz tatları keşfedecek.

Program:

11 Aralık Çarşamba- İstinyepark Alışveriş Merkezi

12 Aralık Perşembe Emaar Alışveriş Merkezi

13 Aralık Cuma- Zorlu Center