Ünlü deterjan markası Ariel'e 2.2 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığınca, ünlü deterjan markası Ariel’in ‘hızlı çözünme dağ esintisi’ isimli toz deterjan ürününe ait reklamda yer alan muhtelif lekelerin tek yıkamada temizlendiği iddialarının ispat edilemediğinden dolayı şirkete 2.2 milyon lira ceza kesildi.

Bakanlık, tarafından yapılan açıklamada, incelemelerin Ticaret Bakanlığına bağlı Reklam Kuruluna yapılan şikayetler üzerine başladığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Muhtelif televizyon kanallarında yer alan ‘Ariel Hızlı Çözünme Dağ Esintisi’ isimli toz deterjan ürününe ait tanıtımlar, 13 Şubat tarihinde gerçekleştirilen Reklam Kurulu’nun 354 sayılı toplantısında görüşülmüş olup söz konusu reklamda; ürünün en yakın iki rakibine kıyasla daha az ürün kullanarak leke çıkarmada daha başarılı olduğu; dolayısıyla bütçe tasarrufu sağladığı, reklam filminde yer alan muhtelif lekelerin bir ölçek deterjan ile tek yıkamada temizlendiği iddialarının Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin ‘İspat Külfeti’ başlıklı 9.maddesi hükümleri gereği ispatlanamadığı gerekçeleriyle reklam veren hakkında, 6502 sayılı Kanun’un 63 üncü ve 77/12’nci maddeleri uyarınca reklam veren hakkında 2 milyon 210 bin lira idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir."