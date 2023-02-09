Ünlü dizi oyuncuları Beyoğlu'ndaki deprem yardım çalışmalarına katıldı

Ünlü dizi oyuncuları Alp Navruz, Birand Tunca ve Emre Bey, Beyoğlu’ndaki deprem yardım faaliyetlerine katıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Bu sabah itibarıyla bölgeye 44 tır sevk ettik. İnşallah yaralarımızı hep birlikte saracağız” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Beyoğlu’ndaki yardım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Beyoğlu Belediyesi tarafından Hasköy’de oluşturulan yardım toplama alanı, ilk günden itibaren adeta bir seferberlik merkezi haline geldi. Buradaki çalışmalara bugün ünlü dizi oyuncuları Alp Navruz, Birand Tunca, Emre Bey, Uğur Keleş ile Yönetmen Yuşa Ebrar ve Menajer Uğur Keleş de katıldı. Oyuncular, paketlerin kolilenmesi, kolilerin tırlara taşınması gibi pek çok alanda destekte bulundu. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da yardım toplama merkezine gelerek, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Şu ana kadar 44 tırın deprem bölgesine sevk edildiğini söyleyen Yıldız, akşama kadar bu sayının 53’ü bulacağını ve yardımların felaketten etkilenen yerlere gönderilmeye devam edileceğini belirtti.

“Bu sabah itibarıyla bölgeye 44 tır sevk ettik. İnşallah yaralarımızı hep birlikte saracağız”

Yardım çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Yıldız, “Depremin sabahından itibaren burayı, Hasköy’de oluşturduğumuz yardımları toplama merkezi olarak bütün Beyoğlu’na, komşularımıza duyurduk. O andan itibaren burası tam bir seferberlik halinde. Bu sabah itibarıyla bölgeye 44 tır sevk ettik. Şu anda 45’inci tırımız da yanaştı. İçerlerinde elektrik kesintisine binaen jeneratörler var. İlk etapta 44 jeneratör, daha sonra elimize ulaşan jeneratörleri de bölgeye sevk ettik. Isıtıcı, battaniye, kışlık mont, kıyafetler, bereler, eldivenler var. Şimdi hijyen setlerini gönderiyoruz. Çocuklar için biberonlar, bisküviler, sütler ve kadınlar için kadın sağlık setleri gönderiyoruz. Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde Beyoğlu Belediyesi’nin seyyar mutfağını kuruyoruz. İnşallah, yarın sabah itibarıyla yemek dağıtmaya başlayacağız. Depremin akşamında bölgeye bir mobil mutfağımızı gönderdik. İslahiye, Gaziantep’te 3 gündür sıcak çorba dağıtımı devam ediyor. Beyoğlu Belediyesi olarak yarın sabah oraya bir fırın kurmuş olacağız ve insanların günlük ekmek ihtiyacını karşılayacağız. Ben de birazdan bölgeye intikal edeceğim. Kahramanmaraş’a, Dulkadiroğlu ilçemize ulaşacağız inşallah. Şu anda üç belediye başkan yardımcım Kahramanmaraş bölgesinde. Altı müdürümüz orada, içlerinde arama kurtarma ekiplerinin de olduğu 100 kişilik bir ekibimiz de var. Bölgede lojistiği sağlayacaklar. Burası gibi bir üssü orada da kurmuş vaziyetteyiz. Daha sistematik bir şekilde, ne yaptığını bilen arkadaşları bölgeye gönderiyoruz. İnşallah milletimizin yaralarını yine milletimiz hep birlikte saracağız” dedi.

“Orada 10 tane şehir yıkıldı, biz de burada yıkıldık”

Öte yandan, birçok vatandaşın ve belediye personelinin merkezde yoğun bir şekilde çalıştığı görüldü. Çalışmalara destek vermeye geldiğini söyleyen Hasan Beşlioğlu isimli belediye personeli, “Çok üzgünüz, yüreğimiz yanıyor. Ölen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum. Burada inanılmaz bir organize var. Beyoğlu Belediyesi öncü oldu, biz de hep beraber geldik ve destek olmaya çalışıyoruz. Elimizden ne geliyorsa, varımızı yoğumuzu ortaya koyduk. Kalbimiz onlarla beraber. Ne var ne yok o tarafa gönderiyoruz. Oradaki insanlar rahat etsin diye uğraşıyoruz. Elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Gerçekten çok üzgünüz. Orada 10 tane şehir yıkıldı, biz de burada yıkıldık. Onların acısını paylaşıyoruz. Ne yapabilirsek hep beraber yapacağız, hep beraber kalkacağız” diye konuştu.