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Ünlü eğitimci Arıkan'ın katil zanlısı mahkemedeki suçlamaları kabul etmedi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in cinayet zanlısı Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, çıkarıldığı mahkemedeki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Ünlü eğitimci Arıkan'ın katil zanlısı mahkemedeki suçlamaları kabul etmedi
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Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi Karainebeyli köyündeki çiftlik evinde öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker’in cinayet zanlısı Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, Gelibolu İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgusunda reddettiği suçlamaları mahkemede de kabul etmediği ve kendisine komplo kurulduğunu söyledi. Ancak, cinayeti aydınlatmak için oluşturulan jandarma özel timlerinin elde ettiği deliller göz önünde bulundurularak şüpheli Ufuk Akçekaya dün savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İHA
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