Ünlü futbolcu Elvir Baljic: 'Hedefimiz tenik direktörlük'

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Elvir Baljic, Bursa'nın İznik ilçesinde amatör bir spor kulübünün lokalinde çay içti, sporcularla baklava yedi. Baljic hedefinin teknik direktörlük olduğunu belirtti.

Ünlü futbolcu Elvir Baljic: 'Hedefimiz tenik direktörlük'
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Fenerbahçe’nin efsane futbolcularından Elvir Baljic, Bursa’nın İznik ilçesinde amatör bir spor kulübünün lokalinde çay içti, sporcularla baklava yedi. Baljic hedefinin teknik direktörlük olduğunu belirtti.

Fenerbahçe’nin unutulmaz efsane oyuncularından Elvir Balic, Bursa’nın İznik ilçesinde görüntülendi. İznikspor lokalini ziyaret eden Baljic’i görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Lokalde bulunanlar ile çay içen efsane futbolcu, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ünlü oyuncu daha sonra İznikspor idmanını ziyaret ederek oyunculara baklava ikramında bulundu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Elvir Baljic, daha öncede İznik’e geldiğini belirterek “İznik’i çok seviyorum daha öncede 2 kez gelmiştim. Şu an spor yorumcusu olarak çalışıyorum” dedi.