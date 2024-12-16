Ünlü Gazeteci Uğur Dündar Akören Köyü'nü Ziyaret Etti

Muhtar Ergin, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bugün bizleri ve köyümüzü ziyarete gelen büyüğümüz Sayın Uğur DÜNDAR’ı ağırladık. Tüm köy halkımıza selamını iletti. Yakın zamanda köyümüzde yapacağımız projenin bitiminde bizlerle tekrar birlikte olacak.”

Ziyaret sırasında köy halkıyla sohbet eden Uğur Dündar, köyde yapılması planlanan projeler hakkında bilgi aldı. Muhtar Hüseyin Ergin, devam eden projenin detayları hakkında açıklama yapmadı.

Köy halkı, Uğur Dündar’ın ziyareti nedeniyle memnuniyetlerini dile getirirken, ünlü gazeteciyi bir kez daha ağırlamak için sabırsızlandıklarını ifade etti. Projenin tamamlanmasının ardından Dündar’ın tekrar Akören Köyü’nü ziyaret edeceği öğrenildi.