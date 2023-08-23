Ünlü gitaristten tarihi konakta muhteşem konser

Dünya çapında tanınan Arjantinli ünlü gitarist Ricardo Moyano ile büyükşehir belediye konservatuvarı ud sanatçısı Enver Mete Aslan, Kocaeli’de tarihi konakta muhteşem konser verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sanatseverleri, doğu-batı sentezinin adeta vücut bulduğu son dönemdeki en iyi müzik albümlerinden biri olan Tachuri konserinde ağırladı. Dünya çapında tanınan Arjantinli ünlü gitarist Ricardo Moyano ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı ud eğitmeni ve sanatçısı Enver Mete Aslan’ın birlikte yer aldığı konser, yıllarca akıllardan çıkmayacak bir performansla gerçekleşti. Ud ve gitarın muhteşem ahengi Selim Sırrı Paşa Konağı’ndan yankılanan nağmeler arasındaki yerini aldı. Selim Sırrı Paşa Konağı’nın bahçesinde gerçekleştirilen Konaktan Nağmeler “Tachuri” konserine Kocaelili klasik müzik severler yoğun ilgi gösterdi. Arjantinli gitarist Moyano ve Enver Mete Aslan’ın, konukların alkışlarıyla yerlerini almasıyla konser başladı. Konserin ilk anından itibaren ud ve gitarın birbiriyle olan muhteşem uyumu sanatseverleri adeta büyüledi. Seyirciler arasında yer alana ve sahneye davet edilen Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı ses eğitmenlerinden Tuğçe Erenci’de birbirinden güzel şarkılar seslendirdi.