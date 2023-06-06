Ünlü isimden Azerbaycan'ın 105. Bağımsızlık Yılı kutlamalarına katkı

Azerbaycan’ın 105. Bağımsızlık Yılı çerçevesinde Kars’ta yapılan kutlamalara ünlü organizasyoncu Mustafa Bozkurt da katılarak, organizasyona destek verdi.

Ünlü organizasyoncu Mustafa Bozkurt, Azerbaycan’ın 105. Bağımsızlık Yılı kutlamaları çerçevesinde Kars Azerbaycan Başkonsolosu Nuru Gulayev ve iş insanı Sevim Aydın’ın daveti üzerine Kars’a giderek, gecenin organizasyonuna katkıda bulundu. Organizasyonun hazırlanmasında ünlü organizatör Mustafa Bozkurt’ta destek verdi. Gecede, her iki devletin şehitleri için saygı duruşu yapıldı. Program, Azerbaycanlı sanatçıların konser ve dansı gösterileriyle noktalandı. İki devletin tarihi ve kan bağları olduğunu belirten Bozkurt, "Kardeş iki ülke olarak kol kola ve omuz omuza mücadele verdiğimiz sürece dünyada hiçbir güç, bu iki yüce Türk devletini yıkmaya cesaret edemez. Biz iki devlet bir milletiz" dedi.