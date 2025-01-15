Ünlü markalara ait sahte giyim ve ayakkabı ele geçirildi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde ünlü markalara ait sahte bin 380 muhtelif giyim malzemesi ve 480 çift spor ayakkabısı ele geçirildi.

Ünlü markalara ait sahte giyim ve ayakkabı ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kocaeli’nin Derince ilçesinde ünlü markalara ait sahte bin 380 muhtelif giyim malzemesi ve 480 çift spor ayakkabısı ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık suçları ile mücadele çalışması başlattı. Çalışma kapsamında, Derince ilçesinde araçta yapılan kontrolde ünlü markalara ait sahte bin 380 muhtelif giyim malzemesi ve 480 çift spor ayakkabısı ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olaya ilişkin 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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