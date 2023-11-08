Ünlü model görkemli defileye imza attı

Fast Couture’ün dünyadaki öncülerinden Star Luxury Style, Türkiye’deki ilk defilesini görkemli bir sunumla gerçekleştirdi.

İlk kez Türk moda severler ile buluşan markanın 36 parçadan oluşan Fast Couture 2024 SLS koleksiyonu, davetliler ve eleştirmenler tarafından ilgi gördü. Defilenin koreografisini ise uluslararası koreograf Ferhan Aral hazırlarken, markanın defilesinin yıldızı ünlü model Şevval Şahin oldu.

İsmi sır gibi saklanan dünyaca ünlü bir yıldız için hazırlanan özel tasarım, defilenin kapanış parçası olarak, yine podyumda Şevval Şahin tarafından sunuldu. Defilenin finalinde ünlü markayı Türkiye’ye getiren iş insanı Derya Bağcı ve iş adamı Serdal Kara birlikte podyuma çıkarak davetlileri selamladı.

Yakın bir zamanda ABD Los Angeles/Beverly Hills’te yeni bir mağaza açılacağını belirten iş adamı Serdal Kara Mısır Piramitleri konseptli bir çekim ve defile için sene başında Kahire’ye gidecek. Özel bir defile düzenleyeceklerini kaydeden Serdal Kara, 2024 Mart ayında ise, İstanbul’da yabancı ülke başkanlarının davetli olduğu çok özel ve büyük bir solo defile daha düzenleyeceklerini belirtti.