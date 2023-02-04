Ünlü musiki Amir Ateş'e unutulmaz vefa gecesi

Ünlü musiki hazinesi Amir Ateş için Kocaeli’de yıllarca unutulmayacak vefa gecesi düzenledi. Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği gecede performanslar ayakta alkışlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra’da dünyaya gelen musiki hazinesi Amir Ateş için özel vefa gecesi düzenledi. Amir Ateş’in sevilen eserlerinin icra edileceği vefa gecesine opera sanatçısı Hakan Aysev, ses sanatçıları Melihat Gülses, Mine Geçili, İbrahim Suat Erbay, Yahya Geylan ve Mehmet Kemiksiz solist olarak katıldı. Sanatçılar, Amir Ateş’in en sevilen eserlerini birlikte seslendirdi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen geceye Kocaeliler yoğun ilgi gösterdi. Türk müziğinin yaşayan büyük üstatlarından, Kocaeli’den çıkmış son derece önemli bir bestekar olan Amir Ateş onur gecesine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, AK Parti İlçe Başkanları ve çok sayıda Kocaelili katıldı.

Özel vefa gecesinde Amir Ateş’in Kocaeli günlerinden başlayan ve Türkiye’ye mal olan hafızlık ve müzik serüveni kurgu ve senaryoyla ele alındı. Gecede Amir Ateş’in hayatını anlatan kısa belgesel yayınlanırken, programın sunuculuğunu ünlü oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu yaptı. Gecenin onur konuğu Amir Ateş’e saygı ve sevgilerini ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Şehrimizin ve ülkemizin değeri olan Amir Ateş’i sizlerle buluşturmak bizim için en kıymetli hatıradır. Kıymetli hocamızın değerini bütün Türkiye biliyor. Biz sadece kendilerini sizlerle buluşturmak istedik. Bu da bizim için en büyük gurur vesilesi. Eğer bu salon bu kadar doluysa Amir Ateş’in yıllardır gönülden gönle kurmuş olduğu köprüler sayesindedir. Kendisine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Konuk sanatçılar ve Amir Ateş, "Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın" adlı parçayı birlikte seslendirdi. Eşsiz performansı dinleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Gecenin sonunda sahneye gelen Başkan Büyükakın, sanatçılara performansları ve katılımları için teşekkür ederek, çiçek takdim etti. Amir Ateş de anlamlı geceye katkılarından dolayı Başkan Tahir Büyükakın’a ud hediye etti.