Ünlü organizatör şehir şehir bakın ne için gezecek

Ünlü Organizatör Mustafa Bozkurt, her hafta farklı bir otelin konseptiyle ekranların karşısına çıkacak. Tecrübelerini paylaşacak olan Bozkurt, önceliğini düğün ve tatil otellerine ayıracak.

By Mustafa Organizasyon markasıyla yaklaşık 25 yıldır otellerde farklı organizasyonlar gerçekleştiren ünlü organizatör Mustafa Bozkurt, bu zamana kadar edindiği tecrübelerini "Hotel Gurmesi" adlı televizyon programıyla izleyicilerle paylaşacak. Önceliğini düğün ve tatil otellerine ayıracak olan Bozkurt, ilk programını Kars’ta Ani Hotel’de çekecek. Kars’ın tarihi ve turistik yönlerinin de olacağı programda sürpriz sanatçılar da yer alacak. Mustafa Bozkurt, televizyonda yayınlanan programları Youtube kanalında da paylaşacağını söyledi. Her programın farklı bir konsepte olacağını söyleyen Mustafa Bozkurt, "Çok yakında sürprizlerle karşınızdayım" dedi.