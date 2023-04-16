Ünlü organizatörden anlamlı davranış

Ünlü organizatör Mustafa Bozkurt, 2023 yılında yapacağı organizasyonlardan elde edilecek gelirin belirli bir kısmını depremzedelere bağışlayacağını açıkladı.

By Mustafa markasıyla uzun yıllardır farklı organizasyonlar gerçekleştiren ünlü organizatör Mustafa Bozkurt, örnek bir davranışa imza attı. Deprem felaketinin açtığı yaraların sarılması adına elini taşın altına koyan Bozkurt, 2023 yılı içerisinde düğün, nişan, kına gecesi, açılış mezuniyeti gibi boyutu fark etmeksizin her organizasyondan elde edilecek gelirin belirli bir kısmını depremzedelere bağışlanacağını açıkladı. Depremin ilk gününden itibaren personeliyle sahada aktif rol alan Bozkurt, devrin yaraları sarma devri olduğunu belirtti. Meslektaşlarına nişan, kına gecesi ve düğün organizasyonlarına depremzedelere hediye vermek yerine, bağışta bulunmaları hususunda çağrıda bulunan Bozkurt, tüm etkinlik sektörünü deprem fonu oluşturmaya davet etti.