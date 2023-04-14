Ünlü oyuncu başarısının sırrını açıkladı

Seksenler dizisinde Dilara karakterini canlandıran oyuncu Özlem Leman Davran, başarısının sırrının çok çalışmak olduğunu söyledi.

Ülke genelinde büyük bir kitlenin severek takip ettiği Seksenler dizisinde Dilara karakterini canlandıran, Kurtlar Vadisi Pusu, Arka Sokaklar ve Kardeş Çocuklarında rol alan oyuncu Özlem Leman Davran, başarısıyla adından sıkça söz ettiriyor. Yakında dijital platformda yayınlanacak proje için de hazırlıklara devam eden oyuncu, gelecekte yurt dışında bir projede yer alarak, Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeyi planlıyor. Başarmak için çok çalışmanın önemine değinen Özlem Leman Davran, "Özellikle bizim sektörde çok çalışmak ve iyi gözlem yapmanın önemli olduğunu söyleyebilirim" dedi.