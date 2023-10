Ünlü oyuncu Engin Yüksel 2 yaşındaki oğlunu kaybetti

Ünlü oyuncu Engin Yüksel’in epilepsi hastası olan 28 aylık oğlu Çınar Aziz hayatını kaybetti.

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Engin Yüksel’in 28 aylık oğlu Çınar Aziz hayatını kaybetti. Acı haberi Instagram hesabından duyuran Engin Yüksel, “1 Ekim 2020 annenizin ve benim size hamile olduğunu öğrendiğimiz gün ve tarih. 1 Ekim 2023. 28 ay boyunca vermiş olduğun yaşama savaşını bıraktığın gün. Canım oğlum yaşamak ne zormuş be, bunu seni yitirdiğim vakit anladım. ‘Ne dündü be, ne gündü’ dedim ve ben ve biz can dostlarım senden çok şey öğrendik. Bana ve bize bir kız kardeş emanet edip gittin. Emanetin kalbimizin başımızın üstüne. Ben ve biz ve can dostlarım seni çok sevdik. Seni, beni, bizi var eden benden, bizden çok sevdi seni. Huzurunda uyu, ben de senin huzurunda uyuyacağım oğlum” ifadelerini kullandı.

Selma Yüksel’in evlat acısı

Engin Yüksel’in eşi Selma Sünger Yüksel ise evlat acısını takipçileriyle paylaşarak, "1 Ekim 2020. Hayatımızın en güzel haberi bebeklerimizin varlığını öğrenmek oldu. 1 Ekim 2023 acıların en büyüğünü yaşadık. Çınar Aziz’im melek oldu. Dünya üzerinde ne kadar duygu varsa hepsini aynı anda yaşadık. Aramıza ışık sızdıran Çınar’ın üzerimize düşürdüğü gölge ebedi olacaktır. Her an bizimle olan, iyi kötü tüm anlarımızda ruhumuza sarılan tüm dostlarımıza, yol arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Çınar’ım, bize 28 ayda yaşattığın, öğrettiğin, gösterdiğin her şey için çok teşekkür ederim oğlum. Bir gün yeniden kucaklaşacağız. O zamana kadar hoşça kal" dedi.

1 Ekim 2020’de ikiz bebek müjdesi alan ünlü çift, doğumdan kısa bir süre sonra oğullarının epilepsi hastası olduğunu öğrenmişti.