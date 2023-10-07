Ünlü oyuncu Ercan Kesal, 13. Kocaeli Kitap Fuarı'nda sevenleriyle buluştu

13. Kocaeli Kitap Fuarı’nda sevenleriyle bir araya gelen ünlü oyuncu Ercan Kesal, ‘Cebimdeki Ekmek Kırıntıları’ isimli söyleşi gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 13.’sü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı’nın ilk gününde birçok ünlü isim kitapseverlere buluştu. ’Hükümet Kadın’, ’Çukur’ ve ’Magarus’ gibi yapımlarla seyircinin beğenesini toplayan ünlü oyuncu Ercan Kesal, Kongre Merkezi Konferans Salonu’nda ‘Cebimdeki Ekmek Kırıntıları’ isimli söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşinin ardından Kesal, sevenlerinin getirdiği kitapları imzaladı.

"Kocaeli Kitap Fuarına ikinci gelişim"

Kitap fuarlarını sevdiğini ve davet edildikçe katıldığını söyleyen Ercan Kesal, "Kocaeli Kitap Fuarına bu ikinci gelişim. Bu gelişimde daha organize daha ihtiyaca cevap veren daha keyifli bir yer olarak gördüm. Okurla buluşarak konuşuyoruz. Yazdığımız şeyler bizim genelde tanımadığımız insanlara gönderdiğimiz mektuplar gibidir. Onların kalıcılığını görünce insan kendini daha iyi hissediyor. Umarım gelenekselleşir ve kurumsallaşır” dedi.

"Aras’ın oyunculuğundan eminim"

Rol aldığı ‘Aldatmak’ dizisini değerlendiren Kesal, "Diziler uzun süreli olduğu için oyuncu bir sonraki hafta kendisini neyin beklediğini bilmiyor. Geçen seneden beri devam eden 2’nci sezonu bulan ve 2’nci sezonu devam edeceği gözüken bir dizi. Dizide iyi yönetmenler, kadro ve senaristler var. Seyircinin ilgisini devam ettirecek bir dizi olur" dedi.

“Çok daha fazla kitapla çok daha fazla kelimeyle hemhal olsalar”

Çocukların sıklıkla kitap okuması gerektiği söyleyen Kesal, "Mutlaka Refik Halit Karay’ı okusunlar, müthiş bir Türkçesi vardır. Yaşar Kemal, Orhan Kemal ve Kemal Tahir’i okusunlar. Hayatlarında mutlaka şiir olsun, çok iyi şairlermişiz var. Kütüphanelerinde Turgut Uyar, Edip Cansever veya Cemal Süreya kitaplarından birisi bulunsun isterim. Okudukça keyfine vardıkça, yabancı klasiklere dokunacaklardır. Çehov, Dostoyevski, Tolstoy kütüphanelerinde olmalı. Daha az kelimeyle konuşuyorlar, bu da onların kelime haznelerinin azaldığını gösteriyor. Kısaltmalarla cep telefonlarıyla kırdıkları bir ilişki biçimi var. Keşke çok daha fazla kitapla çok daha fazla kelimeyle hemhal olsalar. Bu onların hayal dünyalarını geliştirecektir” şeklinde konuştu.

“Doktora şiddet kabul edebilecek bir şey değil”

Oyunculuk mesleği öncesinde uzun yıllar doktorluk yaptığı bilinen Kesal, Körfez ilçesinde sağlık ocağında 3 hekimin darp edildiği olayı kınayarak, "Olayı haberlerde gördüm ve çok üzüldüm. Doktora şiddet kabul edebilecek bir durum değil. Ne yazık ki hasta ile hekim arasındaki bu tuhaf, aceleci, sıkıntılı ve kötü ilişki hastanın da öfkesini yanlış yere kanalize etmesine sebep oluyor. Caydırıcı tedbirler alınmalı. Doktorlar yurt dışına gitmesin, gittiyseler de en kısa zamanda geri dönsünler, onlara ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.