Ünlü oyuncu koçu Ümit Çırak'ın yeni genç gözdesi Sena ve Mustafa Konak kardeşler

Ünlü oyuncu koçu Ümit Çırak’ın yeni gözdeleri Sena ve Mustafa Konak kardeşler oldu.

Aras Bulut İynemli, Hazal Kaya, Rüzgar Aksoy, Mert Yazıcıoğlu, Elçin Sangu, Wilma Elles, Ahmet Haktan Zavlak gibi tanınmış birçok ünlü oyuncuya koçluk yapan usta oyuncu Ümit Çırak, genç yetenekleri keşfetmeye devam ediyor. Şişli’deki yeni merkezinde eğitimlerine devam eden Çırak’ın yeni gözdesi Sena ve Mustafa Konak kardeşler oldu. Halen Tiyatro oyunları da sahneleyen Ümit Çırak yoğun programına rağmen, kamera karşısında yeteneklerini kanıtlayan Sena ve Mustafa Konak’ın tiyatro eğitimleri için destek oluyor.

“İki kardeş de çok özel bir yetenek”

Her öğrencisiyle özel olarak ilgilendiğini belirten Ümit Çırak “Gençler çok yetenekli. Mustafa Konak bana geldiği ilk işinden itibaren ilgisini ve çabasını hiç kaybetmedi. Halen okul ve setlerden arta kalan zamanlarda, bulduğu her fırsatta buluşup çalışmalar yapıyoruz, Sena Konak yoğun okul programına rağmen sınıf derslerine katılıyor; bu iki kardeş de çok özel bir yetenek onları sahnede izlemek benim için mutluluk verici bir durum” diyerek heyecanını dile getirdi.

Sena ve Mustafa Konak kardeşler kimdir

Usta oyuncunun övgüyle bahsettiği iki kardeş de ödüllü oyuncu.

Sena Konak’ın Ahsen Eroğlu ile birlikte başrolde oynadıkları “Aylin” adlı kısa film Antalya Film Festivalinde Jüri Özel ödülün sahibi oldu. Sena Konak da 6. Kanatlı Denizatı Film Festivalinde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazandı.

Usta oyuncunun bir diğer gözdesi Mustafa Konak’da Netflix’de yayınlanan “Fatma” adlı dizide canlandırdığı Otizmli çocuk rolüyle En İyi Çocuk Oyuncu ödülüne layık görülmüştü.