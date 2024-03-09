Ünlü oyuncu Zafer Alagöz'ün acı günü

Ünlü oyuncu Zafer Algöz'ün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden annesi Güner Algöz (83), Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde toprağa verildi.

Ünlü oyuncu Zafer Alagöz'ün acı günü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Ünlü oyuncu Zafer Algöz’ün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden annesi Güner Algöz (83), Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde toprağa verildi.

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Burhaniye Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde hayatını kaybeden Güner Algöz için Koca Camii’de cenaze namazı kılındı. Güner Algöz’ün cenazesine oğlu Zafer Algöz’ün yanı sıra Cem Yılmaz, Bülent Şakrak, Can Yılmaz ve Çağlar Çorumlu, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, ailesi ve yakınları katıldı.

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İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından sanatçı Zafer Algöz’ün annesi Güner Alagöz, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında Geriş Mezarlığında defnedildi. Algöz’ün anne ve babası uzun yıllardır Burhaniye’de yaşıyordu.