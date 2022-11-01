Ünlü radyocu Umut Öztürk'ün acı günü

Uzun yıllardır radyoda program yapımcılığı yapan aynı zamanda da Sultangazi Belediyesi Basın Danışmanlığı ve meclis üyeliği görevini yürüten Umut Öztürk, eşi Filiz Öztürk’ü son yolculuğuna uğurladı.

Uzun yıllardır radyoda program yapımcılığı yapan aynı zamanda da Sultangazi Belediyesi Basın Danışmanlığı ve meclis üyeliği görevini yürüten Umut Öztürk’ün eşi Filiz Öztürk kansere yenik düştü. Filiz Öztürk hastanede dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Filiz Öztürk için Sultançiftliği merkez camiinde bir cenaze töreni düzenlendi. Törene Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın yanı sıra Sultangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Yakup Dalkılıç, Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) yönetim kurulu üyesi Seyit Ateş, Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ayhan Aras, çok sayıda radyocu ve siyasiler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Filiz Öztürk’ün cenaze namazının ardından ise Habibler Yayla mezarlığında toprağa verildi.