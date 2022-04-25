Ünlü rapçi 'Beta'nın şüpheli ölümü

'Beta' lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır, bu sabah Kağıthane'de yaşadığı lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 25.04.2022 13:10
  • Güncelleme: 25.04.2022 15:35
Ünlü rapçi 'Beta'nın şüpheli ölümü
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

“Beta” lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır, bu sabah Kağıthane’de yaşadığı lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti.

Olay sabah saat 08.00 sıralarında Gültepe Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre “Beta” lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır (31) sabah saatlerinde ikamet ettiği lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bayındır’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemelerinin ardından genç rapçinin cenazesi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay sırasında evde bulunan genç rapçinin kız arkadaşı da ifadesi alınmak üzere Gültepe Karakolu’na götürüldü. Olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

“8’inci kattan düşmüş”

Olayla ilgili konuşan mahalle esnaflarından Ali Öndin, “ Kız arkadaşıyla mı sorunu vardı, ailesiyle mi vardı, tam olarak bilmiyorum ama yukarıdan 8’inci kattan düşmüş. Kendisini pencerelere çarpa çarpa aşağı düşmüş. 30-35 yaşlarındaydı. Ben önce sesi duydum. Bir ses oldu sonra buraya geldiğimde üç dört kişi daha vardı. Ambulans geldi. Polise de ben haber verdim. Ama çoktan ölmüştü. Yanında zaten iki üç kişi vardı. Binanın güvenlik görevlileri de geldi. Yerde yatıyordu, hiç hareket yoktu. O bayan, arkadaşıymış zaten. Sağlıkçılar geldi sonrasında. Baktılar ama ölmüştü” dedi.

Büyük bir şok yaşayan rapçi Berk Bayındır’ın kız arkadaşı Simla Ener ise, “ Bir şey söylemek istemiyorum. Söylemek istemiyorum. Sizinle bunu paylaşmak istemiyorum” diye konuştu.

“Oğlumun gelecek kaygıları vardı”

Oğlunun ölüm haberini alınca olay yerine koşan acılı baba Nezih Bayındır ise, “Oğlum Berk Bayındır “ Beta” olarak tanınıyordu kendi piyasasında. 31 yaşında gencecik bir fidan bu şekilde. Yalnız yaşıyordu, kız arkadaşı iki gün önce yanına gelmişti. Dün biz ailecek beraberdik. Yemek yedik. İyiydi" dedi.

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Silivri'de planlı elektrik kesintisi yapılacak

Silivri’de planlı elektrik kesintisi yapılacak

Uyuşturucu operasyonları: 1'i İranlı 14 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu operasyonları: 1’i İranlı 14 şüpheli yakalandı

Gönül Sofraları Fener ve Beyciler Mahallesinde Kuruldu

Gönül Sofraları Fener ve Beyciler Mahallesinde Kuruldu

Silivrispor 3. Lige sarıldı

Silivrispor 3. Lige sarıldı

Volkan Yılmaz: Silivri'mize hayırlı olsun

Volkan Yılmaz: Silivri’mize hayırlı olsun

Başkan Yılmaz Kadınlar ile Edirne'yi Gezdi

Başkan Yılmaz Kadınlar ile Edirne’yi Gezdi

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Yaz beklerken kış geri geldi

Yaz beklerken kış geri geldi

2
Lüks otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Lüks otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

3
Uyuşturucu operasyonları: 1'i İranlı 14 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu operasyonları: 1’i İranlı 14 şüpheli yakalandı

4
Tartıştığı karısını çocuklarının gözü önünde boğazını keserek öldürdü

Tartıştığı karısını çocuklarının gözü önünde boğazını keserek öldürdü

5
Silivrispor 3. Lige sarıldı

Silivrispor 3. Lige sarıldı

6
Volkan Yılmaz: Silivri'mize hayırlı olsun

Volkan Yılmaz: Silivri’mize hayırlı olsun

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Silivrili kadınlar Edirne'yi gezdi

Silivrili kadınlar Edirne’yi gezdi

Silivri protokolü 2.500 vatandaşla iftar açtı

Silivri protokolü 2.500 vatandaşla iftar açtı

DAHA FAZLA
23 Nisan, Odak'ta büyük bir coşkuyla kutlandı

23 Nisan, Odak’ta büyük bir coşkuyla kutlandı

Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

23 Nisan Silivri'de coşku ile kutlandı

23 Nisan Silivri’de coşku ile kutlandı

Mustafa Erkıran başkanlık makamında

Mustafa Erkıran başkanlık makamında

Kaymakamlık makamına Masal oturdu

Kaymakamlık makamına Masal oturdu