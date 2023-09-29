Ünlü Ressam Devrim Erbil Sergisi Üsküdar'da açıldı

Üsküdar Belediyesi tarafından Devrim Erbil Sergisi düzenlendi. Sergide Devrim Erbil’in son 20 yılda yaptığı İstanbul ve Anadolu temalı eserleri sergilendi.

Üsküdar Belediyesi tarafından 2023 - 2024 Kültür ve Sanat sezonu çerçevesinde Devrim Erbil Sergisi düzenledi. 24 Ekim tarihine kadar devam edecek olan etkinlik, Üsküdar Nevmekan Sahilinde kapılarını sanatseverlere açtı. Sergiye Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı ve birçok sanatsever katıldı. Sergide, ünlü sanatçı Devrim Erbil’in son 20 yılda yaptığı İstanbul ve Anadolu temalı eserlerinden bir seçki de yer aldı. Sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"Devrim Erbil hepimiz için bir iftihar meselesidir"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Değerli dostlar Devrim Erbil ismi hepimiz için bir iftihar meselesidir. Ülke olarak, toplum olarak günümüzde ve gelecekte yaşayacak olan bütün Türk milleti olarak gurur duyuyor ve iftihar ediyoruz. Sevgili hocam iyi ki varsınız. Tabi ki bizim birçok sanat dalımız var. Geleneksel sanat dalımız var. O alanda belki sanat yapmak kolay olabilir ama resim sanatıyla ilgili böyle bir başarı yakalamak bu modern sanatı buralara taşımak herkesin başaracağı bir konu değildir. İşte böyle büyük ustalarımızla, büyük sanatçılarımızla bu resim sanatımız dünyada ve Uluslararası arenada önemli bir noktaya gelmiştir. Bunun en önemli isimlerinden büyüklerimizden birisi muhterem üstadımızdır. Tabii aynı zamanda Devrim hocamız bir bilim insanıdır. Öncelikle çocuklar için yazdığı kitapta çocukların bu cennet vatanımızın her köşesini tanımasını, vatanına ve milletine sadakatini, duygularını pekiştirmesini ve yaşadıkları ülkeyle gurur duymasını arzu etmiştir" dedi.

"Resim psiko fizyolojik bir içgüdüdür"

Ünlü ressam Devrim Erbil, "Çok güzel şeyler söylediler benim için. Bu bir sanatçının belki bir insanın hayatta duyabileceği en güzel şeydir. Yani kendini sanata adamış olmak doğru. Çünkü ben gece yatarken ertesi gün ne yapacağımı düşünürüm. Ben yaşlı bir kuşağın temsilcisiyim. Ama içim çok genç, heyecanlıyım. Hala bir büyük sorumluluğu üstlendiğimi biliyorum. Sadece ressam olmak değil, eğitimci olmak altmış yılını bu eğitim hayatına adamak, öğrenci yetiştirmek ve burada Türk resminin değerli sanatçılarından birçok öğrencim var. Ayrıca da şu tanımı ben çok seviyorum ve yapıyorum. Psiko fizyolojik bir iç güdüdür. Bütün iç güdüler gibi önlenemez bir içgüdüdür. Çocuklar henüz daha hayata başlarken bir iki yaşında ellerinden kalemi aldığı zaman duvarlara, yerlere hep resim yapar. O dayanılmaz bu içgüdünün örneğidir" dedi.