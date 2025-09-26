Ünlü sanatçı Güllü evinin terasından düşerek hayatını kaybetti
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir binanın 5'inci katındaki evinin terasından düşen ünlü sanatçı Güllü hayatını kaybetti.
Güllü ismiyle bilinen sanatçı 51 yaşındaki Gül Tut, gece 03.00 saatlerinde Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5’inci katındaki terasından düşerek hayatını kaybetti. Güllü’nün cenazesi otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Öte yandan Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız, annesini elim bir kaza sonucu vefat ettiğini duyurdu.