Ünlü sanatçı Haluk Levent, Kuruçeşme'de dinleyicisiyle buluştu

Ünlü sanatçı Haluk Levent, Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde dinleyicisiyle buluştu. Levent, en sevilen parçalarını konsere gelen vatandaşlar için seslendirdi.

Ünlü şarkıcı Haluk Levent Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle bir araya geldi. Her yaştan seveni olan sanatçının hayranları, Kuruçeşme Açıkhava’yı hınca hınç doldurdu. Konserine ‘Dert Olur’, ‘Akşamlar’, şarkılarıyla başlayan ünlü sanatçı, müzik şölenine ‘Zor Aşk’, ‘Sevenler’, ‘Elfida’ gibi hit parçalarıyla devam etti. Alkışlar ve ıslıklar eşliğinde binlerce dinleyicisini coşturan Haluk Levent, şarkılarıyla Boğaz’da rüzgar gibi esti. 2,5 saatlik konserde seyircisinin arasında dolaşarak şarkılarını söyleyen Haluk Levent, hayatına dair yer verdiği sohbetiyle de müzikseverleri mest etti. Bazı hayranlarıyla şarkı söyleyen bazısıyla da dans eden ünlü sanatçının bu samimi yaklaşımı geceye renk kattı. Yüksek sahne enerji ile konserde yerinde durmayan Levent, performansıyla vatandaşlara unutulmaz bir geceye yaşattı.