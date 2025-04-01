Ünlü sanatçı Volkan Konak için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi

Önceki gün KKTC’de konser esnasında sahnede fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak için bugün İstanbul’da cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde eşi Sema Konak ayakta durmakta güçlük çekti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) konser sırasında fenalaşarak yere yığılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak’ın cenazesi dün akşam İstanbul’a getirildi. Ünlü sanatçı için bugün İstanbul’da cenaze töreni düzenlendi. Törende Volkan Konak’ın Türk bayrağına sarılı tabutu cami avlusuna getirildi. Levent’te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde düzenlenen cenaze törenine Volkan Konak’ın eşi Selma Konak, kızları, aile yakınları, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Orhan Gencebay, iş ve sanat dünyasından ünlü isimler, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Eşi sinir kiriz geçirdi

58 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak’ın cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çeken ünlü sanatçının eşi Selma Konak yakınları tarafından sakinleştirildi.

Cenaze namazı sonrası okunan duaların ardından Volkan Konak’ın cenazesi omuzlar eşliğinde cenaze aracına götürüldü. Tabutun taşındığı esnada cenazeye katılanların tabutun üzerine karanfil attıkları görüldü.

"30 yıllık arkadaşımdı"

Sanatçı Volkan Konak’ın kaybıyla büyük bir boşluk oluştuğunu söyleyen Şarkıcı Linet, "30 yıllık arkadaşımdı. Mesleğe ilk adımı attığımda onunla atmıştım. Aynı şirkettik. Acı tatlı çok şey paylaştık. Ondan sonra komşu olmuştuk. Volkan ağabeyimle çok güzel hatıralarımız var. Büyük bir boşluk oluştu. İradesine ve inancına yüzde yüz bağlı olan bu adamın hayatını kaybettiğine inanamıyorum" diye konuştu.

Cenaze törenine katılan sanatçı Sinan Özen, "Çok üzgünüm. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Ailesine ve çocuklarına sabırlar diliyorum. Ani bir ölüm oldu" dedi.

Sanatçı Hakan Altun, "Çok önemli bir değeri kaybettik. Çok düzgün ve güzel bir adamı kaybettik" ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı Volkan Konak’ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Trabzon’un Maçka ilçesine götürülecek.