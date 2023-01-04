Ünlü sanatçılar Mirrors' projesinde buluşacak

İZEV Vakfı, yeni sosyal farkındalık projesi Mirrors’u hayata geçirdi. Projenin lansman sergisi, 13 Ocak’ta İstanbul’da gerçekleştirilecek.

İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV), zihin farklı bireylerin eşit yaşam hakkıyla hayatın içinde aktif şekilde yer alabilmeleri için gerçekleştirdiği projelere yenisini ekledi. İZEV’in hayata geçirdiği ‘Mirrors / Yansımanın Labirenti’ projesi, Türkiye’nin önde gelen 55 sanatçısını bir araya getirdi.

Sanatçıların ayna ve labirent metaforlarını kullanarak hazırladığı eserler, Avusturya, Almanya, İtalya ve Macaristan’ın Türkiye’deki konsolosluklarının ardından, mayıs ayında ABD’de sergilenecek. Eserler sergilerden sonra açık artırmayla satışa sunulacak ve satıştan elde edilecek gelir İZEV’in faaliyetleri için kullanılacak.

Verilen bilgilere göre, projenin lansman sergisi, 13 Ocak Cuma akşamı İstanbul TİM Show Center’da gerçekleştirilecek. Etkinlik bu yıl ilk kez, özel gereksinimli sporculara yönelik olarak ‘Spora İlham Verenler’ ödül törenine de ev sahipliği yapacak. Törende 11 özel gereksinimli sporcu ödül alacak. Törenin ardından ABD’li ünlü soul şarkıcısı Carlton Jumel Smith, Musa Göçmen Senfoni Orkestrası ve Bee Gees’in ‘Stayin Alive’ şarkısını ‘Yanımda ol, Benimle ol’ adıyla Türkçe yorumlayarak adından söz ettiren aktivist pop grubu ‘Fark Band’ birlikte konser verecek.

“Binlerce kişiye umut olacağız”

İZEV Başkanı Merve Kılıç, her bölümünde katılımcılarda çok yönlü farkındalık oluşturacaklarına inandıkları bir gece hazırladıklarını söyledi. Aynı zamanda avukat olan ressam Akın Ekici ve vakfın sanat danışmanı Hakan Körpi’nin öncülüğünde bir araya gelen 55 sanatçının proje kapsamında aylarca emek verdiğini vurgulayan Kılıç, “Bu projeyle ülkemizdeki binlerce kişiye umut ve ilham olacağımıza inanıyoruz” dedi.

Projenin sanat danışmanlığını da yürüten Hakan Körpi, altı ay önce başladıkları projenin hayal ettiklerinin çok ötesinde bir noktaya ulaştığını belirtirken, projenin fikir babası ve marka danışmanı olan İZEV Onursal Başkanı Hakan Kural da ‘Mirrors’ projesiyle uluslararası ödüllü projeleri arasına bir yenisini daha ekleyeceklerini dile getirdi.

‘Mirrors / Yansımanın Labirenti’ projesine eserleriyle destek veren sanatçılar:

Abidin Celal Binzet, Ahmet Oran, Ahmet Yeşil, Akın Ekici, Bahar Kocaman, Bubi, Burhan Yıldırım, Çerkes Karadağ, Çigdem Erbil, Demet Dayı, Deniz Gökduman, Devabil Kara, Devrim Erbil, Dilşad Atasoy, Durmuş Bahar, Ekrem Kahraman, Ercan Ayçiçek, Erhan Lampir, Erol Deran, Ertuğrul Ateş, Esra Meral, Figen Batı, Gökçe Kılıç Karip, Gülay Yüksel, Gültekin Serbest, Gülten İmamoğlu, Habip Aydoğdu, Halil Akdeniz, Halime Türkyılmaz, Hasan Pekmezci, Mehmet Mahir, Murat Kurt, Nezih Çavuşoğlu, Nurdan Karasu Gökçe, Özge Günaydın, Pelin Özgeçen, Raşit Altun, Remzi Karabulut, Renk Erbil, Reyhan Abacıoğlu, Sadık Altınok, Sema Barlas, Serap İskender, Serdar Leblebici, Serdar Ülseven, Sertap Yeğin, Setenay Özbek, Sevnur Tütüncü, Süleyman Saim Tekcan, Şahin Paksoy, Şükran Pekmezci, Tahsin Aydoğmuş, Tansel Türkdoğan, Turhan Büyükkahraman, Teymur Rızayev, Veysel Günay, Yiğit Yazıcı, Yücel Dönmez, Zafer Gençaydın, Zahit Büyükişleyen, Zeynep Yazıcı