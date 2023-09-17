Ünlü şarkıcı Semicenk, Bigalıları coşturdu

Ünlü şarkıcı Semicenk, Biga'nın Düşman İşgali'nden Kurtuluşu'nun 101. Yılı kutlama etkinliklerinde sahne aldı.

Ünlü şarkıcı Semicenk, Bigalıları coşturdu
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Ünlü şarkıcı Semicenk, Biga’nın Düşman İşgali’nden Kurtuluşu’nun 101. Yılı kutlama etkinliklerinde sahne aldı.

Biga’nın Düşman İşgali’nden Kurtuluşu’nun 101. Yılı kutlamaları çerçevesinde, Biga Belediyesi tarafından düzenlenen ünlü şarkıcı Semicenk’in sahne aldığı konseri yaklaşık 10 bin kişi izledi. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan tarafından tüm Bigalılar adına Semicenk’e teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti. 2 saate yakın sahnede kalan Semicenk söylediği birbirinden güzel parçalarla Bigalıları ve hayranlarını coşturdu.

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Biga’nın Düşman İşgali’nden Kurtuluşu’nun 101. Yılı kutlama etkinlikleri yarın Zara konseriyle son bulacak.