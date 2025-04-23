Ünlü şarkıcının Kocaeli'deki konseri ertelendi

Kocaeli’de bu akşam sevenleri ile bir araya gelmesi beklenen ünlü şarkıcı Buray’ın konseri yaşanan deprem sebebiyle ertelendi.

23 Nisan şenlikleri kapsamında İzmit Milli İrade Meydanı’nda bu akşam saat 20.00’de planlanan Buray konseri, İstanbul’da yaşanan ve Kocaeli’yi de etkileyen deprem nedeniyle ertelendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul merkezli meydana gelen ve ilimizde de hissedilen depremler sonrasında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan Buray konseri, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunar, tüm hemşehrilerimize tekraren geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" denildi.