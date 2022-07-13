Ünlü şef, Suriye'deki bin çocuğa bayramlık ve yemek dağıttı

Mahsun Usta olarak tanınan Mahsun Gökçur, bayram döneminde gittiği Suriye’de bin çocuğa bayramlık giysi ve yemek dağıtarak gönüllere dokundu.

Muşlu olan ve ailesinin maddi sıkıntılarından dolayı İstanbul’a gelip çalışmaya başlayan Mahsun Usta lakaplı Mahsun Gökçur, yaklaşık 10 yıl önce kardeşleri ile birlikte sadece iki masanın bulunduğu mekanını açtı. Bu süre içerisinde çalışmalarını sürdüren Gökçur, farklı mekanlarda yaklaşık 150 kişiyi istihdam edip binlerce kişiye hizmet vermeye başladı. Hayatının her döneminde gençlik yıllarında çektiği maddi zorlukları hatırlayan Gökçur, elinden geldiği kadar yardıma muhtaçlara da el uzatmayı sürdürdü. Son olarak Suriye’de İdlib ve El-Bab’a giden Gökçur ve beraberindekiler, burada bini aşkın yetim ve yoksul çocuğa giysi yardımında bulunup yemek dağıttı.

Şirket olarak her sene cirolarının belirli bir kısmını ihtiyaç sahiplerine ayırdıklarını belirten Gökçur, “Bu sene yapacağımız yardımların bir kısmını Suriye’deki çocuklarımıza ayırma kararı aldık. Suriyeli çocuklarımızla beraber bayramımızı geçirdik. Onlarla vakit geçirince ne kadar doğru karar verdiğimizi ve çok daha fazla çalışmamız gerektiğini anladım. Şirketimiz olarak başta ülkemiz olmak üzere, elimizin uzandığı her bölgedeki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım projemiz devam edecektir. Suriye’de bini aşkın çocukla bir araya geldik, kendilerine bayramlık dağıtıp yemek ikram ettik. Maddi sıkıntıların ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Elimizden geldiği kadar çocuklarımızı sevindirmeyi sürdüreceğiz” dedi.