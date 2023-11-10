Ünlü sunucudan 'Projeler yolda' mesajı

Ünlü sunucu ve radyocu Arzu Yüksel, önceki akşam Bebek’te görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Yüksel, ’’Üzerinde çalıştığımız bir kaç televizyon programı projesi var. Detaylarını daha sonra söyleyeceğim’’ dedi.

Ünlü sunucu ve radyocu Arzu Yüksel, önceki akşam gittiği Bebek’te görüntülendi. Burada gazeteciler ile sohbet eden ünlü sunucu önümüzdeki günlerde televizyon programı projesi olduğunu kaydetti. Proje ile ilgili detaylarını sonradan paylaşacağını ifade eden Yüksel, “ Buna ek olarak kalıcı olmak için 13 yıldır radyo ve televizyonda programcılık yapıyorum. Kaliteli projelerde olmak en büyük hayata bakışım. Her şeye her projeye atlamam işin kalitesi önemli. Ben böyle düşünüyorum. Herkes kendi bildiği işi yaparsa başarı gelir” dedi.