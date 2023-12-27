Ünlü tesis mühürlendi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde içerisinde kafe ve spor kompleksinin bulunduğu ünlü tesis, iskan ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle mühürlendi. Tesisin ortağı Tahir Özer, duruma tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, Yahya Kaptan Mahallesi’nde faaliyet gösteren ünlü sosyal tesis, iskan ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle İzmit Belediyesi ekiplerince mühürlendi. Tesisin içerisinde spor salonu, havuz, halı sahalar, hamam ve kafe bulunuyor.

"Haksız ve mesnetsiz bir işlem"

Kafenin ortağı Tahir Özer, "Mühürleme işlemi, haksız ve mesnetsiz bir işlem. Bir eksiklik varsa ilgili kurum yani İzmit Belediyesince bize yazı olarak bildirilmeliydi. Bizim tadilat projemiz vardı, önceki projelerimizi baz alarak burayı kapatmaya çalışıyorlar. İskanı vermediği gibi çalışma ruhsatı da vermemektedir. Bunun tek bir sebebi var. Başka bir siyasi düşünceye hizmet edildiğini düşünüyorlar. Kamu gücünü kullanarak, bu tür bir zulüm yapıyorlar" dedi.

"100’e yakın çalışan personelimiz var"

Özer, gün içinde çok sayıda vatandaşa hizmet verdiklerini, spor tesislerine yaklaşık 5 bin kişinin abone olduğunu ve 100 kişiyi istihdam ettiklerini ifade ederek, "100’e yakın çalışan personelimiz var. Personel şuanda işsiz. Bazı personellerimizin çocukları var. Üniversitede okuyan, ailelerinin para göndermediği, bizim istihdam ettiğimiz öğrencilerimiz var" diye konuştu.