Ünlü turizm merkezi Kartepe'de kar yağışı etkili oluyor

Türkiye'nin önemli kış turizm destinasyonlarından Kartepe'de kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.

Ünlü turizm merkezi Kartepe'de kar yağışı etkili oluyor
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Türkiye’nin önemli kış turizm destinasyonlarından Kartepe’de kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.

Samanlı Dağları’nın zirvesindeki bin 640 rakımlı Kartepe’de, akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösteriyor. Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü zirvede, kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. Bölgeye ulaşan vatandaşlar ise karın tadını çıkardı. Kocaeli Büyükşehir ile Kartepe Belediyesi karla mücadele ekipleri yolların kapanmaması ve ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.