SON
DAKİKA
İstanbul'da Süper Ay görsel şölen oluşturdu
Willian Arao Fenerbahçe için İstanbul'da
Bakan Kurum'dan ithal atık iddialarına yanıt
FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Amerika: 2 - Sırbistan: 3
Maribor, Shakhtyor Soligorsk'u 2 golle geçti

Ünlü türkücü Ceylan'ın acı günü

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü türkücü Ceylan'ın ablası Nalan Avcı, Levent Afet Yolal Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Yakın dostu Alişan, Ceylan'ı yalnız bırakmazken, anne Türkan Avcı ise kızının tabutuna sarılıp ağlarken fenalaştı.

Ünlü türkücü Ceylan'ın acı günü
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Bir süredir hastanede kanser tedavisi gören Nalan Avcı, bayramın 4. günü hayatını kaybetmişti. Avcı, için bugün Levent Afet Yolal Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Alişan, Alişan’ın annesi Suzan Tektaş gibi ünlü isimler ve Avcı’nın sevenleri katıldı. Ablasının acısına dayanamayan ünlü türkücü Ceylan, yakın zamanda kardeşini kaybeden Alişan’la birlikte birbirlerine sarılarak ağladılar. Anne Türkan Avcı ise kızının tabutuna sarılıp ağlarken fenalaştı. Beyin tümörü nedeniyle 52 yaşında hayatını kaybeden Nalan Avcı, Levent Afet Yolal Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedilmek üzere götürüldü.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Sahibinin elinden kaçan kurbanlık zor anlar yaşattı
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık zor anlar yaşattı
Sayalar'da silahlar patladı! 1'i ağır 2 yaralı
Sayalar’da silahlar patladı! 1’i ağır 2 yaralı
Silivri'de Trafik polislerinden bilgilendirme uygulaması
Silivri’de Trafik polislerinden bilgilendirme uygulaması
Kaymakam Toğan'dan bayram mesajı
Kaymakam Toğan’dan bayram mesajı
Otobüste düşüp kemiği kırılan vatandaşa aynı otobüste şoförlük sözü verildi
Otobüste düşüp kemiği kırılan vatandaşa aynı otobüste şoförlük sözü verildi
Silivrili üreticiler çifte bayram sevinci yaşadı
Silivrili üreticiler çifte bayram sevinci yaşadı
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

SHA Silivri Haber Ajansı

Google Play'den Hemen İndirin App Store'dan Hemen İndirin