Ünlü yapımcı açıkladı: 'Yayın mecraları da dijitalize oldu'

Kocaeli’de düzenlenecek kısa film yarışması öncesinde sanatseverlere eğitim veren yapımcı Birol Güven, "Yayın mecraları da dijitalize oldu. Aslında yayın mecralarının o kadar da önemi yoktur. Asıl olan içeriktir, içerik hiç değişmez" dedi.

Darıca Kaymakamlığı koordinesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Darıca Belediyesi işbirliğiyle yürütülen Darıca Birol Güven Kısa Film Yarışması’nın bu sene ikincisi düzenleniyor. Büyük ödülün 50 bin TL olduğu yarışma öncesinde yapımcı, yönetmen ve senarist Birol Güven tarafından vatandaşlara eğitim veriliyor. "Depremle Değişen Hayatlar" konulu kısa filmde afet felaketine karşı farkındalık ve bilinçlenme ele alınacak. Birinciye 50 bin, ikinciye 25 bin, üçüncüye 15 bin, mansiyon ödül ise 10 bin TL olarak belirlendi. Ayrıca yarışmada dereceye girenler Birol Güven’in yapımında rol alma şansı yakalayacak. Kısa film yarışmasına katılmak isteyenler 30 Eylül tarihine kadar başvuru yapabilecek.

"Kısa film yarışması düzenleyeceğiz"

"Dijital uygarlık çağında yaşıyoruz" diyen Birol Güven, "İçerik denen şey artık bir beka meselesidir. Bu yüzyılın güçlü devletleri en fazla içerik üreten ve veriye sahip olanlar olacak. Dolayısıyla bizim her mahallede, her sokakta içerik üretmemiz, film çekmemiz ve bunu dijital dünyaya yüklememiz gerekiyor. Veriye hakim olmamız gerekiyor. Bizim de burada denizde yaptığımız bir damladır ama içerik üreten, filmler çeken arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımla birlikte Darıca’da atölyeler yapıyoruz, kısa film yarışması düzenleyeceğiz. Geçen sene de yaptığımız kısa film yarışmasına çok güzel filmler geldi. O filmleri seyrederken ‘Keşke eğitim yapsaydık da seviyeleri daha da yükselir’ diye düşünmüştüm. Bu sene de o adımı attık, Darıca Kaymakamlığı vesile oldu." diye konuştu.

"Kısa film giderek daha önemli bir hale geliyor"

Eğitimlere devam ettiğini söyleyen Güven, "Kısa film çekmek isteyen, fikri ve derdi olan arkadaşlara ekibimle beraber atölyelerde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Her sene bunu devam etmeye çalışacağız. Dijital uygarlık çağının ruhu, kısa iyi filmler demek. Yeni nesil, 2000 yılından sonra doğanlar daha kısa süreli şeyler seyretmek istiyor. Dolayısıyla kısa film giderek daha önemli bir hale geliyor. Kısa film çekmek için artık iki şeye ihtiyaç var. Birincisi dert lazım. Derdi olmayan insan film çekemez. İkincisi ise bilgi lazım. Bilgi bölümü eksik olabilir. Biz derdi olup film çekmek isteyenlerin bilgi eksikliklerini kapatmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Yayın mecraları da dijitalize oldu"

Dünyada her şeyin dijitale döndüğünü söyleyen Birol Güven, "Yayın mecraları da dijitalize oldu. Aslında yayın mecralarının o kadar da önemi yoktur. Asıl olan içeriktir, içerik hiç değişmez. Hatta Amerikalıların bir sözü var ‘İçerik kraldır’ diye. Siz bu filmleri televizyonda, dijital platformlarda yayınlarsınız, ücretsiz dijital platformlara yüklersiniz ya da bugün adını bilmediğimiz, gelecekte olan başka mecralarda gösterirsiniz ama içeriğin kral olduğu ve önemli olduğu gerçeği hiçbir zaman değişmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Darıca ile ilgili belgesel çalışması yapmak isteyip istemediği sorulan Güven, “Yapabiliriz ama ben daha önce burasıyla ilgili docudrama yaptım. 80’ler dizisi, Darıca’nın docudaramasıdır. Darıca ile ilgili ben de bir şeyler çekebilirim ama Darıca ile ilgili belgeseli bu atölyelerden çıkan arkadaşlarımız çeksin" dedi.

"Dereceye giren sinemaseverler Birol Güven’in herhangi bir yapımında rol alacak"

Vatandaşların sanatla buluşmaları için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, “Vatandaşlarımızın sanatsal yeteneklerinin ortaya çıkarılması, onlara imkan verilmesi, ilçemizin sanatla tanıtılması amacıyla ‘Darıca Birol Güven Kısa Film Yarışması’ projesini başlattık. Bizler kaymakamlığın koordinesinde, Darıca Belediyesi iş birliğiyle bu yıl ikincisini düzenleyeceğiz. Depremle Değişen Hayatlar temalı kısa film yarışması olacak. Deprem konusunda özellikle bilinç, farkındalık oluşturmak hedefi güdüyoruz. Bu yıl ödülü yüksek tuttuk. Birinciye 50 bin, ikinciye 25 bin, üçüncüye 15 bin ve mansiyon ödülü olarak 10 bin TL olmak üzere toplam 100 bin TL ödülümüz var. Dereceye giren sinemaseverler ve sanatçılarımız Birol Güven’in herhangi bir yapımında kısa da olsa başarı sırasına göre rol alacak. Bu da vatandaşları teşvik edecek." diye konuştu.

Eğitim için Manisa’dan geldiğini söyleyen bir vatandaş, “Çok kıymetli isimler bize ders veriyorlar. Bu kurs bittikten sonra direkt Birol Güven’in kısa film yarışması için çalışacağım.” şeklinde konuştu.