Ünlüler saç ve kan örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi

’Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak’ ile ’uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek’ suçlarından yürütülen soruşturmada, elde edilen deliller, ihbar ve bilgiler doğrultusunda aralarında Mustafa Ceceli, Melek Mosso, Simge Sağın’ın da yer aldığı 9 kişi gözaltına alınmıştı. Ünlüler jandarma ekipleri tarafından saç ve kan örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu’na getirildi.