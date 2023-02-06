Ünlülerden 'geçmiş olsun' paylaşımı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası bazı ünlü sanatçılar sosyal medya hesaplarından "geçmiş olsun" mesajları yayınladı.

Kahramanmaraş’ın yanı sıra 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili ünlü sanatçılar sosyal medya hesaplarından "geçmiş olsun" mesajları paylaştı. Ebru Gündeş, geçmiş olsun mesajı yayınlayıp telefon görüşmesi yapmaktan kaçınılması, haberleşmelerin mesaj yoluyla yapılması konusunda uyarıda bulundu. Seda Sayan, Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay ve Emre Altuğ gibi ünlüler de "geçmiş olsun" mesajı yayınladı.