Ünlülerden 'geçmiş olsun' paylaşımı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası bazı ünlü sanatçılar sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajları yayınladı.

Ünlülerden 'geçmiş olsun' paylaşımı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası bazı ünlü sanatçılar sosyal medya hesaplarından "geçmiş olsun" mesajları yayınladı.

Kahramanmaraş’ın yanı sıra 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili ünlü sanatçılar sosyal medya hesaplarından "geçmiş olsun" mesajları paylaştı. Ebru Gündeş, geçmiş olsun mesajı yayınlayıp telefon görüşmesi yapmaktan kaçınılması, haberleşmelerin mesaj yoluyla yapılması konusunda uyarıda bulundu. Seda Sayan, Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay ve Emre Altuğ gibi ünlüler de "geçmiş olsun" mesajı yayınladı.

Ünlülerden 'geçmiş olsun' paylaşımı
Ünlülerden 'geçmiş olsun' paylaşımı
Ünlülerden 'geçmiş olsun' paylaşımı
Ünlülerden 'geçmiş olsun' paylaşımı