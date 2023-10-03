Unutulmaz şarkılar konseri

Kocaeli Büyükşehir Musiki Derneği TSM Korosu, Alaeddin Yavaşça ve Zeki Müren bestelerinden oluşan konser verdi.

SDKM Büyük Sahne’de gerçekleştirilen konserde koroyu Murat Büyükkaya yönetti. Koro, konserin ilk bölümünde Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça’nın “Artık Bu Solan Bahçede, Ne Bildim Kıymetin, Ne Bildim Kıymetim, Sevgi Deli Gönülden Gönüle Bir Akıştır” eserlerini seslendirdi. Bu bölümde aynı zamanda Büyükşehir Musiki Derneği TSM Korosu’nun koristlerinden olan KOÜ Genel Cerrahi Ana Bilim Başkanı Prof. Dr. Zafer Utkan da, bestekarın “Başka Söz Söylemem Aşktan Yana Ben” adlı eserini okudu.

İkinci bölümde ise Zeki Müren’e ait besteler, koro ve solo olarak yer aldı. Bu bölümde Müren’in “Zehretme Hayatı Bana Cananım, Şimdi Uzaklardasın, Yaşamak Zevki Verir, Hayat Bazen Tatlıdır Sevenler Kanatlıdır, Bir Gönül Hikâyesi ile Uzun Yıllar Bekledim (Manolyam)” adlı eserleri konuklar için icra edildi.

Öte yandan, konserde konuk sanatçı olarak yer alan Büyükşehir Belediye Konservatuvarı ses eğitmeni ve aynı zamanda Alaeddin Yavaşça’nın öğrencilerinden olan Tuğçe Erenci sahne aldı. Erenci icrası öncesinde, hocası Alaeddin Yavaşça’yı andı. Alaeddin Yavaşça’nın Türk Sanat Musikisi açısından son derece önemli bir bestekar olduğuna vurgu yapan Erenci, “Haliç Üniversitesi Türk Müziği Bölümü’nde yüksek lisans yaptığım sırada merhum hocamla meşk etme onuruna sahip oldum. Böylesine önemli bir hocanın öğrencisi olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kendisini rahmet ve sevgiyle yad ediyorum" dedi. Erenci daha sonra konserde Aaleddin Yavaşça ve Zeki Müren’e ait "Kimseyi Böyle Perişan Etme Allahım Yeter, Baktıkça Gölgeme Yadigar Diye, Deva Bulmayacak mı Kalbimdeki bu yara ve Rüzgarlara Kapılmış Kuru Yaprak Misali (Gurbet) adlı eserlerini başarıyla seslendirdi.

Konserin sonunda konuklar beğenilerini alkışlarıyla ortaya koydu. Kocaeli Büyükşehir Musiki Derneği Başkanı Vehbi Hopalı da sahneye gelerek, koro şefi Murat Büyükkaya ve solist Tuğçe Erenci’ye çiçek vererek teşekkür etti.