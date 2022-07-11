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Ural: 'Kimseye hesap verecek halimiz yok'

Alipaşaspor Kulüp Başkanı Yadigar Ural'dan sezon sonu samimi açıklamalar geldi.

Ural: 'Kimseye hesap verecek halimiz yok'
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Ural bu sezon kurdukları kadronun büyük ölçüde kendilerini memnun ettiğini, hafta arası verilen maçların kendilerini hedeflerinden uzaklaştırdığını söyledi. Yönetim kurulu olarak büyük bir uyum içinde çalıştıklarını dile getiren Ural “Arkadaşlarla aramızda en ufak, ince bir husumet yok. İyi bir yönetimle buraya kadar geldik. Futbolculara gelince yüzde 80’i iyi çıktı diyebilirim. Sözünün eri çıktı. Son 2-3 maça 13 kişi ile çıktık ama onların da işlerinden dolayı gelemediğini düşünüyorum. Bizim belimizi büken 6 tane hafta arası maç oldu. 6 tane hafta arası maç bu çekilmez arkadaş. 2 tane olsa neyse. Bir kere bu sene zevk vermedi. Size verdi mi yani?” ifadesini kullandı.

“ALİPAŞA EN RAHAT KÖY BANA GÖRE”
Yönetim olarak üzerlerine düşen görevi sezon başından sonuna kadar en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını ifade eden Ural “Geldiğimizden beri kesinlikle enkaz edebiyatı yapmadık. Alipaşa en rahat köy bana göre kulüp yönetmek için. At var, meydan var. Ama akıllı olacaksın. Yönetimdeki arkadaşlar biliyor. Kimseye hesap verecek halimiz yok. Alem harç borç içinde kalmıştır. Biz kasa dolu duruyoruz. Varsa böyle bir kulüp söylesin. Bu koşturmakla oldu” dedi.

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hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Ural, Kimseye hesap verecek halimiz yok

“ALİPAŞA İÇİN KİM TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYSUYSA ALLAH RAZI OLSUN”
Alipaşaspor için hizmet eden herkesin başlarının üzerinde yerinin olduğunu kaydeden Ural “Alipaşaspor için kim taş üstüne taş koyduysa Allah razı olsun. Benden önce görev yapan Tuna Başkan da benim candan sevdiğim bir kişi. Şu anda her şeyin düzgün gittiğini söyleyebilirim. Böyle filiz gibi delikanlılar gelirse bırakırız. Ama baktık kimse yok yine devam ederiz. Başka bir şey olmaz. Biz antrenmanlıyız” ifadesini kullandı.

Yusuf Eker

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