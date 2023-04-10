Üreten girişimci kadınlar bir arada

Marmara Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği tarafından iftar programı düzenlendi. Üst Birlik Başkanı Nuket Özcan, paylaşarak büyüdüklerini, sofralarında üreten ve girişimci ruhunu geliştirmek isteyen her kadına yer olduğunu açıkladı.

Ramazan ayının ruhuna uygun paylaşmayı amaçlayan geleneksel iftarlara pandemi döneminde bile ara verilmemiş, iftarlık ikramlar evleri ziyaret edilerek, birlik paydaşları tarafından dağıtılmıştı. Son iki yıldır yeniden eski günlerine dönen iftar programı bu yıl Başiskele sahilinde bulunan bir otelde yapıldı. Üst Birlik Başkanı Nuket Özcan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen iftara katılım yoğun oldu.

İftarda aynı zamanda Birliğe yeni katılan Gül Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Serpil Kocaman’a hoş geldin plaketi takdim edilirken, Üst Birlik Başkanı Nuket Özcan, "Birliğimiz paylaşarak büyüyor. Burada üreten, girişimci ruhunu geliştirmek isteyen her kadına yer var. İftarımıza katılan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.