Üreten kadınlar, depremzedeler için canlı yayında yardım kampanyası yapacak

Kocaeli’de 14 Mart tarihinde depremzedeler için yardım kampanyası yapılacak. Kampanya için valilik güvencesiyle banka hesabı açan Kocaeli Üreten ve Yöneten Kadınlar Platformu, sosyal medyadan da canlı yayınlanacak yardıma herkesi davet etti.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen asrın felaketinin yaralarını sarmak için Kocaeli Üreten ve Yöneten Kadınlar Platformu anlamlı bir etkinlik düzenliyor. Depremzedelere yardımcı olabilmek adına valilik kontrolü ve güvencesiyle platform adına banka hesabı açıldı. Kadınlar, vatandaşlardan banka hesabına gönderilecek olan bağışları deprem bölgesi için harcayacak. 14 Mart Salı günü saat 19.00’da Kocaeli Kongre Merkezi’nde başlayacak olan yardım kampanyası, sosyal medyadan da canlı yayınlanacak. Platform temsilcileri, yardım kampanyasını kadınlar için ayrı bir öneme sahip olan 8 Mart’ta duyurdu.

“Devletin tüm imkanlarıyla bölgeye akın ettiği yerde biz de kadınlar olarak bir şeyler yapmak istedik”

Kocaeli Üreten ve Yöneten Kadınlar Platformu’ndan yapılan açıklamada, "6 Şubat tarihinde, gecenin kör karanlığında güzel ülkemizin 11 ilini kapsayan, asırlardır görülmemiş büyüklükte ve şiddette bir deprem yaşadık. O depremden sonra Türkiye’de yaşayan herkesin kalbi aynı anda aynı yerde atmaya başladı. Dilimiz, dinimiz, ırkımız, mezhebimiz, ideolojimiz, statümüz, yaşam şeklimiz; bizi birbirimizden farklı kılan ne varsa hepsi o depremle birlikte yok oldu. 6 Şubat itibariyle sadece insan olduk, insanlıkta birleştik. Özellikle Kocaeli depremini yaşamış, depremin getirdiği en ağır bedelleri ödemiş bir kentin üreten ve yöneten kadınları olarak, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından, orada yaşam mücadelesi veren vatandaşlarımız için daha çok, hep daha fazla ne yapabiliriz diye düşündük, elimizi taşın altına koyduk. Devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla, bütün imkanlarıyla bölgeye akın ettiği yerde bizler de kadınlar olarak bir şeyler yapmak istedik" denildi.

Farklı alanlardan kadınlar bir araya geldi

Üreten kadınların deprem bölgesinde yapmak istedikleri çalışmalarla ilgili bilgilerinde yer aldığı açıklamada, "Gerek sivil toplum kuruluşlarında gerekse farklı alanlarda yaptığı çalışmalarla güzel işlerde imzası bulunan kentin kadınlarından oluşan bir platform kurduk. Bu platformun depremde ortaya çıkan yaraları bir nebze de olsa iyileştirmekten başka hiçbir gayesi yoktur. Çünkü biz önce insanız, sonra kadınız ve en önemlisi anneyiz. Bu duygu ve düşüncelerle bir araya gelerek büyük felaket nedeniyle zarar gören kentlerimizdeki çocuklarımızın, kadınlarımızın, depremde uzuvlarını kaybeden engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak adına yola koyulduk. Eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımız için kreş, anaokulu, depremin olumsuz etkilediği çocuklarımıza psikososyal destek, engelli sosyal yaşam alanları ve deprem psikolojisi nedeniyle rehabilitasyona ihtiyaç duyan vatandaşlar için rehabilitasyon merkezi gibi normal hayatın akışına adaptasyonu hızlandıracak adımları, kurumlar arası diyalog ve iş birliğiyle öncelikli ihtiyaçların tespitiyle inşasına başlanacak yapı veya yapılar oluşturmak gayesindeyiz. Bunun yanı sıra ortaya çıkacak olan o yapıda depremzedelere hizmet edecek ehil kadroların görevlendirilmesiyle istihdama da katkı vereceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Valilik güvencesiyle kampanya başlatıldı, canlı yayınlanacak

Açıklama, şöyle devam etti:

"Bu hesap numarasına yatırılacak 1 TL ile binlerce TL’yi aynı havuzda toplayacağımız geniş bir kampanya yapacağız. Bu kampanyanın startını ise biz kadınlar için ayrı bir öneme sahip olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde veriyoruz. Siyasetin ve bütün farklılıkların bir kenara bırakıldığı bu kampanyada, deprem bölgesinde kendilerine uzanacak elleri bekleyen depremzedelerimiz için siz değerli Kocaelili vatandaşlarımızın desteklerini istiyoruz. Bir olmanın, birlik olmanın ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi idrak ettiğimiz şu büyük felakette, bizi yalnız bırakmayacağınızı biliyoruz. 14 Mart Salı akşamı saat 19:00’da Uluslararası Kocaeli Kongre Merkezi’nde başlayacak olan yardım kampanyamıza hassasiyetleri ve duyarlılığı olan herkesi bekliyoruz. Yaptıkları büyük ölçekli işlerle Türkiye’yi besleyen sanayi kuruluşlarından, büyük ticaret şirketlerine, limanlardan organize sanayi bölgelerine, bilumum işletmelere, memurundan işçisine, esnafından ev hanımına kadar Kocaeli’deki herkesin katkılarını bekliyoruz. ‘Ben daha önce yardım yaptım’ demeyin. 11 kent ve o bölgede yaşayan vatandaşlar yeniden ayağa kalkana kadar memlekette huzur bulmak imkansız. Kocaeli hem deprem yaşamış ve o acıyı yüreğinde hisseden hem de uluslararası ölçekteki devasa işletmelere ev sahipliği yapan bir şehir olarak çorbaya daha fazla tuz katsın istiyoruz. Ulusal ve yerel basında, sosyal medya hesaplarında canlı yayınlanacak olan kampanyamıza katılacak olan ulusal çaptaki isimler ve program detayları kısa bir süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Özellikle Kocaeli yerel basınımızın algısının en üst seviyede olmasını temenni eder, yaraları sarmak adına çıktığımız bu yolda bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ederiz"