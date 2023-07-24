Üreten kadınlarla bir araya geldi

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Muratdere Köyü Kadın Girişimi Üretim ve İşleme Kooperatifi'ni ziyaret ederek, üreten kadınlarla bir araya geldi.

Üreten kadınlarla bir araya geldi
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Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Muratdere Köyü Kadın Girişimi Üretim ve İşleme Kooperatifi’ni ziyaret ederek, üreten kadınlarla bir araya geldi.

Vali Kızılkaya, Bozüyük ilçesi ziyaretleri kapsamında Muratdere Köyü’nde bulunan Kadın Girişimi Üretim ve İşleme Kooperatifi’ni ziyaret etti. Burada üreten kadınlarla bir araya gelen Vali Kızılkaya, "Muratdere Köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Muratdere Köyü Kadın Girişimi Üretim ve İşleme Kooperatifi’nin çalışkan üyelerinin misafiri olduk. Ellerinin hünerine yüreklerinin sevgisini katarak yaptıkları çalışmalardan bahsettiler. Üreten ve değer katan tüm kadınlarımıza desteğimiz tam" dedi.