Üretici kadınlar pazarı ilgi gördü

Balıkesir Kadın Platformu tarafından düzenlenen Üretici Kadınlar Pazarı Mekik Sokakta açıldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte birçok kurum ve kuruluşun yanı sıra ev kadınlarının ürettikleri ürünler Balıkesirlilerin beğenisine sunuldu.

Kadınlar tarafından yapılan yiyecek, giyecek ve takı çeşitleri Üretici Kadınlar Pazarı’nda satışa sunuldu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Balıkesir Kadın Platformu tarafından düzenlenen pazarda Balıkesirliler dernek ve ev kadınlarına katkıda bulundu. Mekik sokak üzerinde Balıkesir merkezindeki belediyelerin destekleriyle kurulan Üretici Kadınlar Pazarında en çok rağbet gören ürünler arasında ev yapımı yiyecekler oldu. Gözleme çeşitlerinin yanı sıra anne kurabiyesi, pasta ve çöreklerin de beğeniye sunulduğu Üretici Kadınlar Pazarı’nda ayrıca kadınlar tarafından üretilen giysiler ve örgü ürünleri, takılar da yer aldı.