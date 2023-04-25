Üreticiler hasat için sahaya indi

Verimli topraklara sahip Bursa'nın Yenişehir ilçesinde üreticiler ektikleri ürünlerin hasadı için sahaya indi.

Üreticiler hasat için sahaya indi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Verimli topraklara sahip Bursa’nın Yenişehir ilçesinde üreticiler ektikleri ürünlerin hasadı için sahaya indi.

Kalitesi ve geniş ürün yelpazesi ile Türkiye ve Dünya pazarına ürün tedarik eden Yenişehirli üreticiler üretmeye devam ediyor.

Üretici Furkan Köken, “Bu yıl 2 bin dönüm üzerinde ekilen buğday, arpa fiğ, yonca arazilerindeki ürünlerin hasadına başladık. Son teknolojiyi kullanarak el değmeden hasat yapıyoruz. İlçemiz ürün yelpazesi bakımından zengin bir bölge halkımız yağmur çamur demeden üretmeye devam ediyor. Özellikle hayvancıların kullandığı biçtiğimiz ürünleri balya haline getiriyoruz. Sezonun tüm çiftçilerimize hayırlı bereketli olmasını diliyoruz” dedi.