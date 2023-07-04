Üreticilere 118 bin çilek fidesi dağıtıldı

Kocaeli’de üreticilere yüzde 50 hibeli albion cinsi 118 bin çilek fidesi ve çilek bahçesi tesisi kurmaları için gerekli olan malzeme ve ekipman desteği sağlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin atıl durumdaki arazilerin tarıma kazandırılarak, üreticilerin verimli, pazar değeri yüksek alternatif ürünlere ve yeni üretim tekniklerine yönlendirilmesi amacıyla hayata geçirdiği "Alternatif Ürün Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi" çerçevesinde, çiftçilere yüzde 50 hibeli 118 bin çilek fidesi ve çilek bahçesi tesisi kurmaları için malzeme ve ekipman desteği verildi.

Çiftçiler, hastalıklara dayanıklı, birim alandan yüksek verim alınan, saklama ve pazar koşullarına dayanıklı albion (yediveren) çilek çeşidi ile kârlı üretim yapıyor. Ayrıca albion çilek çeşidinin nötr gün bitkisi olması sebebiyle Kocaeli iklim şartlarında nisan sonlarından başlayarak 5 ile 5,5 aya kadar verim alınabiliyor.

Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılından bu yana üreticilere 120 bin çilek fidesi, çilek bahçesi kurmaları için gerekli olan ekipman ve malzeme desteğinde bulundu. Bugüne kadar toplam 240 bine yakın çilek fidesi toprakla buluşturuldu. Desteklerle Kocaeli genelinde çilek üretiminde artış sağlandı.

Çilek fideleri ile çilek bahçesi kurmak için gerekli ekipman ve malzemeleri teslim alan çiftçiler, fideleri toprakla buluşturdu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğinden duydukları memnuniyeti dile getiren üreticiler, Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

Selimiye köyündeki tarlasını çilek dikimi için hazır hale getirdiklerini ifade eden Eser Ersadıç, "Büyükşehir Belediyemizin verdiği desteklerden çok memnunuz. Mahsulü aldıktan sonra daha memnun olacağız. Albion yediveren cinsi çilek fideleri kaliteli. Tahir Büyükakın başkanımıza en içten dileklerimle teşekkür ediyorum. Özellikle genç çiftçi olarak verdiği desteklerle bizi üretime teşvik ediyor" dedi.

Karamürsel Akçat köyünde üretim yaptıklarını ifade eden Sadettin Şakıyan ise "Ceviz ve çilek yetiştiriyoruz. Ayrıca hayvancılık da yapıyoruz. Uzun yıllar yetiştirdiğim için çilek konusunda tecrübeliyim. Albion türü bizim bölge için ideal bir çilek cinsi. Daha güzel ve verimli yetişiyor. Çilek fidelerimi aldım, hemen toprakla buluşturacağım. Bu destekleri verdiği için Büyükşehir belediyesine teşekkür ederiz" diye konuştu.